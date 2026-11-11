Cuándo fue la última huelga general en España y por qué se convocó

Este miércoles 11 de noviembre, España vuelve a vivir una nueva huelga general, convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). La última gran convocatoria conjunta de 24 horas de ambas organizaciones tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, durante el mandato de Mariano Rajoy, en protesta contra las políticas de austeridad, los recortes y los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

La nueva movilización llega en un contexto político muy diferente, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en el horizonte. Aunque los sindicatos justifican el paro por la situación de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales, la convocatoria ha generado una importante controversia por su orientación política y por las críticas de los partidos de la oposición.

14 de noviembre de 2012, el último precedente

Para encontrar el último precedente, hay que remontarse al 14 de noviembre de 2012. España atravesaba las consecuencias de la crisis económica y financiera, con elevados niveles de desempleo y una política de ajuste del gasto público. CCOO y UGT llamaron a los trabajadores a hacer una huelga de 24 horas contra las medidas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy y los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Aquella jornada fue, además, la segunda huelga general que tuvo que afrontar Rajoy en apenas ocho meses. La primera se había celebrado el 29 de marzo de 2012, como respuesta a la reforma laboral aprobada por su Ejecutivo, que modificó las condiciones de despido y negociación colectiva. En noviembre, la protesta amplió su rechazo a los recortes sociales.

Una huelga insólita contra la oposición

La convocatoria ha generado polémica por señalar directamente a los partidos de la oposición, en lugar de dirigir sus reivindicaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta circunstancia resulta especialmente llamativa, ya que rompe con el planteamiento habitual de las huelgas generales, tradicionalmente utilizadas por los sindicatos como herramienta de presión frente al Ejecutivo que gobierna.

Además, las elecciones del 29-N añaden un componente político a una movilización que las organizaciones que la convocan la presentan como una protesta de carácter social y laboral. Esta coincidencia con la precampaña ha provocado las críticas del PP y Vox, que cuestionan la oportunidad de la movilización después de ocho años de Gobierno socialista.

El hecho de que la convocatoria señale expresamente a las administraciones y a los partidos que han bloqueado determinadas iniciativas ha causado controversia sobre el papel político de las organizaciones sindicales y la utilización de una herramienta laboral como instrumento de presión en plena campaña electoral.