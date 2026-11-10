El Sindicato de Inquilinas se adelanta a la huelga y toma por la fuerza una sede de la inmobiliaria Alquiler Seguro en Madrid

El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha adelantado a la huelga general convocada por las organizaciones sociales y sindicales para este miércoles, tomando por la fuerza una sede de Madrid de la inmobiliaria Alquiler Seguro durante la noche de este martes. Durante la protesta, los radicales han asegurado que el piquete informativo lo ejecutan para denunciar las prácticas «mafiosas» de la compañía. La Policía Nacional ha entrado en la oficina y ha retenido e identificado a los allí presentes.

Al menos 40 radicales del Sindicato de Inquilinas de Madrid han entrado y han vandalizado la oficina inmobiliaria ubicada en la Avenida de América 18, en la cual la portavoz Alicia del Río ha señalado a las empresas inmobiliarias como las «responsables» de la crisis de vivienda.

Agentes de la Policía Nacional han retenido a los radicales dentro de la oficina de la inmobiliaria Alquiler Seguro para identificarlos y posteriormente desalojarlos del inmueble. «Los que se dedican a llamar a caseros para enseñarles prácticas mafiosas como cobrarnos honorarios ilegales deben sentir vergüenza de haber radicalizado el mercado del alquiler», han expresado los radicales.

Gerardo Neistat, responsable de comunicación de la inmobiliaria, ha calificado el piquete como un «acto vandálico». Además, ha asegurado que este tipo de acciones está provocando «un daño moral a los trabajadores», quienes acuden a sus puestos de trabajo con miedo.

Piquetes ilegales en León

Trabajadores de la empresa Laboratorios León Farma, ubicada en el Polígono Industrial de Navatejera en el municipio de Villaquilambre (León), han tenido que entrar a su lugar de trabajo a las 22:00 horas escoltados por agentes de la Guardia Civil ante la presencia de un piquete ilegal a las puertas de la empresa.

Diversos sindicatos, entre ellos el Sindicato de Inquilinas, han convocado para este miércoles una huelga general en protesta por la situación de la vivienda que vive el país. La jornada de huelga dará comienzo a partir de las 00:00 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 23:59 horas.

Según han informado los organizadores de la huelga, los primeros piquetes se desplegarán en los barrios con el objetivo de presionar a los establecimientos comerciales y a los supermercados para que no abran sus puertas y, además, evitar que los trabajadores que han decidido asistir a sus puestos de trabajo cumplan su jornada laboral.