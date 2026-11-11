Mezclar azúcar y bicarbonato para combatir las cucarachas: cómo hacerlo y dónde colocarlo

La presencia de cucarachas en casa es uno de esos problemas domésticos que pueden convertirse en una auténtico pesadilla si no se soluciona a tiempo. Una sola cucaracha hembra puede producir entre 120 y 300 huevos a lo largo de su vida, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. En el caso de la cucaracha alemana, la más habitual en las viviendas, cada ooteca contiene entre 30 y 40 huevos y puede eclosionar en unas tres o cuatro semanas. Por eso, si aparecen cucarachas en la cocina o el baño, podría haber una colonia reproduciéndose cerca.

Aunque existen numerosos insecticidas y trampas comerciales para solucionar el problema, también hay un remedio casero que ha ganado popularidad por su sencillez y eficacia a base de azúcar y bicarbonato de sodio. Por un lado, el azúcar atrae a las cucarachas; su sabor dulce despierta el interés de estos insectos y hacer que se acerquen al lugar donde se encuentra la mezcla. El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que, al entrar en contacto con los líquidos del aparato digestivo de estos insectos, participa en reacciones químicas que producen dióxido de carbono.

Cómo preparar la mezcla de azúcar y bicarbonato paso a paso

Para elaborar esta mezcla, necesitarás una cucharada de azúcar y otra de bicarbonato de sodio. Introduce ambos ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta conseguir una solución homogénea. El objetivo es que las cucarachas se acerquen atraídas por el azúcar e ingieran también el bicarbonato, al que se atribuye el efecto insecticida. Luego, reparte pequeñas cantidades en tapas de plástico o recipientes poco profundos y colócalos en aquellas zonas donde hayas visto cucarachas, como las esquinas de la cocina, detrás del frigorífico, cerca de las tuberías o en otros rincones oscuros y húmedos.

Comprueba periódicamente el estado de los recipientes y sustituye la mezcla si se ha humedecido, ensuciado o ha desaparecido. Asimismo, es recomendable sellar las grietas y posibles puntos de entrada, además de mantener una buena higiene para evitar que encuentren restos de comida. Cabe señalar que, aunque este remedio se puede utilizar como medida complementaria, podría resultar insuficiente cuando existe una infestación importante.

Si hay cucarachas de forma recurrente, lo más aconsejable es recurrir a un especialista en control de plagas. Una de las ventajas de este método es que no requiere ingredientes difíciles de encontrar. Tanto el bicarbonato como el azúcar son productos económicos que se pueden adquirir en cualquier supermercado.

Lugares a revisar

Uno de los primeros lugares que conviene inspeccionar es debajo del fregadero de la cocina, ya que reúne varias condiciones favorables para las cucarachas: oscuridad, humedad, tuberías y posibles restos de alimentos. Además, las pequeñas fugas de agua o la condensación pueden proporcionarles una fuente de hidratación.

La parte posterior del frigorífico es otro de los lugares a los que conviene prestar atención; el calor que desprende el motor, los espacios estrechos y la acumulación de suciedad pueden convertir este rincón en un refugio para los insectos. En caso de colocar el recipiente con la mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio, debe situarse en un lugar estable, seco y accesible.

Las cucarachas también se pueden esconder en los rincones interiores de los armarios, especialmente en aquellos donde se guardan alimentos, por lo que conviene revisar las esquinas, las uniones entre los muebles y las paredes, y las bisagras. Por su parte, los cubos de basura pueden atraer a las cucarachas por la presencia de restos orgánicos, envases con residuos y humedad.

El baño también se puede convertir en un espacio favorable para estos insectos, sobre todo cuando existen problemas de humedad. Los espacios situados debajo del lavabo, detrás del inodoro y alrededor de las tuberías son algunos de los puntos que conviene inspeccionar cada cierto tiempo. Finalmente, cabe recordar que las pequeñas aberturas de las paredes, los huecos alrededor de las tuberías y los espacios entre los rodapiés y el suelo pueden servir de refugio o vía de desplazamiento.

Otros remedios caseros

Más allá de la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar, una solución muy popular combina cebolla y ácido bórico. La cebolla atrae a las cucarachas por su olor, mientras que el ácido bórico es una sustancia con propiedades insecticidas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en hogares con niños o mascotas, ya que puede resultar tóxico si se ingiere.

Mientras, algunas plantas aromáticas contienen compuestos cuyo olor puede resultar desagradable para determinados insectos. Entre las más conocidas se encuentran el laurel, la lavanda y la albahaca. Se pueden colocar hojas de estas plantas en pequeños recipientes o bolsitas en armarios y rincones de la cocina y el baño.

Por último, el vinagre blanco, mezclado con agua, se puede utilizar para limpiar suelos, encimeras y otras superficies, ayudando a retirar restos de alimentos y suciedad que podrían atraer a las cucarachas. Sin embargo, no es un insecticida eficaz ni está demostrado que su olor consiga eliminarlas.