Qué supermercados abren hoy: horario especial por la huelga general del 11 de noviembre en Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, con 24 horas de duración y que comenzó a las 00:00 horas, por sindicatos como UGT y CCOO, que exigen salarios dignos y soluciones a la crisis de la vivienda, tendrá también un impacto sobre el sector de la alimentación. No obstante, no hay ninguna normativa que obligue al cierre de los supermercados.

Por ende, al no estar obligados a cerrar, los establecimientos podrán mantener una actividad normal. Aun así, es posible que cuenten con trabajadores que secundan la huelga y se encuentren bajo servicios mínimos. Por este motivo, su funcionamiento dependerá, entre otros factores, del número de trabajadores con los que cuenten.

Qué horarios tendrán los principales supermercados

Las principales cadenas de supermercado, así como establecimientos con menor venta, podrán abrir con normalidad y en su horario habitual este 11 de noviembre. Esto incluye a Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi, Alcampo o Ahorramás, entre otras muchas, que no tienen obligación de suspender su actividad por el paro laboral. De hecho, ninguna de las cadenas mencionadas ha comunicado un cierre general de sus establecimientos en España.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que ciertos establecimientos modifiquen sus horarios, cierren puntualmente o reduzcan determinados servicios si buena parte de la plantilla no acude a su puesto de trabajo. De este modo, los supermercados podrán abrir como es habitual, aunque no está garantizado que todas las tiendas abran con normalidad.

A qué hora abre Mercadona el 11-N

El principal supermercado en España mantiene sus horarios habituales, salvo contratiempo que haga modificar los mismos. La gigante cadena valenciana abrirá hoy de 09:00 a 21:30, ininterrumpidamente. Hasta el momento, no ha habido ninguna comunicación sobre el cierre de alguna de sus tiendas, por lo que se prevé un día normal en la cadena de Juan Roig.

A qué hora abre Carrefour

La cadena francesa, con una fuerte presencia en nuestro país, ha abierto también sin ninguna modificación en sus horarios. En las tiendas Carrefour, el horario se mantiene de 09:00 a 22:00 horas. Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Express y Carrefour BIO, por su parte, cuentan con sus propios horarios.

Horario de Lidl para el 11-N

Tampoco hay ningún cambio confirmado por parte de la cadena de alimentación alemana. Lidl suele abrir de 09:00 a 21:00 o a 22:00, dependiendo de su ubicación y del establecimiento. Por lo tanto, se prevé que todas sus tiendas abran con normalidad. No obstante, Lidl comparte el horario específico de cada tienda en su buscador, por lo que conviene consultarlo antes de salir.

A qué hora abre Alcampo

La empresa filial del grupo francés Auchan abre sus supermercados de 09:00 a 22:00 como horario habitual, dependiendo de su ubicación y formato de tienda. Hoy no será distinto, ya que tampoco hay ninguna confirmación de cambio en el horario por parte de Alcampo.