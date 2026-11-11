La Justicia tumba los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aprobado medidas cautelarísimas que suspenden los servicios mínimos decretados para la huelga general del 11 de noviembre y obligan a aplicar los de la última huelga general de noviembre de 2012.

La orden de la máxima instancia autonómica de Madrid llega por una denuncia de Comisiones Obreras. El auto afecta a la Administración de Justicia, la Educación y el Transporte Público, excepto el Metro de Madrid, que mantiene los servicios mínimos de hasta el 80% en hora punta.

Las medidas afectan a los servicios que dependan de la comunidad autónoma, como es la educación, las dependencias judiciales o los servicios de transporte de autobuses interurbanos. Servicios nacionales como el Cercanías o el aeropuerto de Madrid-Barajas están exentos de dicha medida cautelarísima.

El 11 de noviembre supone el segundo día de huelga que sufre España esta semana, en este caso de ámbito nacional, después de la jornada de este martes convocada por los maquinistas y que dejó sin servicio docenas de trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Larga Distancia.