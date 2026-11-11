Haber estudiado la carrera de medicina y ponerse a trabajar como albañil, no parece a priori, el camino más habitual, pero este es sin embargo, el que ha elegido Nerea tras mudarse a vivir a Australia. Esta española de 27 años decidió aplazar durante un tiempo su futuro como médica para viajar, conocer otras formas de vida, trabajar en empleos muy diferentes y conseguir unos ahorros antes de regresar a España para preparar el MIR.

Y entre todos los trabajos que ha probado, actualmente trabaja en una mina, la construcción ha sido uno de los que más interés le despertaban, en parte por una cuestión familiar. Su abuelo era carpintero y ella siempre había sentido curiosidad por los trabajos manuales, pero conseguir una oportunidad en una obra australiana, sin embargo, resultó bastante más complicado de lo que esperaba. Desde su canal de TikTok @nereaexplora, explica en uno de sus vídeos más vistos como en algunos procesos de selección bastaba con que los responsables descubrieran que era mujer para que la conversación terminara prácticamente en ese momento.

Nerea, albañil española trabajando en Australia: «Si soy lenta no es porque sea mujer, sino porque soy principiante»

«Cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo», explica la joven al hablar de las dificultades que encontró cuando empezó a buscar empleo en la construcción. Según su opinión, considera que el problema aparece incluso antes de que puedan valorar si una candidata está capacitada o no para realizar determinadas tareas. En su caso, además, llegaba sin experiencia previa en el oficio, por lo que necesitaba el mismo periodo de aprendizaje que cualquier otra persona que comienza desde cero.

Precisamente por eso rechaza que sus posibles errores iniciales se relacionen con el hecho de ser mujer.»Si soy lenta no es porque sea mujer, sino porque soy principiante», explica y añade: «Si una persona tiene ilusión y ganas de hacer algo, lo hará y con el tiempo conseguirá hacerlo bien, sin importar si es hombre o mujer». Sin embargo, la presencia femenina continúa siendo muy reducida en determinados puestos de la construcción. Según los datos del Observatorio Industrial de la Construcción citados sobre estos trabajos, las mujeres representan alrededor del 8,9% de quienes desempeñan labores directamente relacionadas con la obra.

De estudiar Medicina en España a trabajar en una obra en Australia

La historia de Nerea resulta todavía más llamativa por su formación. La joven terminó sus estudios de Medicina y tiene intención de ejercer como médica, pero decidió que antes quería vivir una etapa diferente fuera de España. Australia se convirtió en el destino elegido. Allí está pasando por diferentes empleos, entre ellos la hostelería y la construcción, mientras comparte parte de su experiencia a través de las redes sociales. Para ella no supone haber abandonado la Medicina, sino haber aplazado temporalmente el siguiente paso de una carrera profesional que tiene intención de retomar cuando vuelva a España.

También existe una razón personal detrás de su interés por determinados oficios. «Son profesiones, como la de camarera, que me gustan mucho, cercanas a mi familia, y yo también las quería probar», ha explicado. La experiencia le permite, además, hacer algo que buscaba cuando decidió marcharse: salir de su zona de confort. Aprender un oficio para el que no había recibido formación, desenvolverse en otro país y enfrentarse a un mercado laboral diferente forman parte de una etapa que Nerea entiende como una oportunidad para adquirir experiencias antes de centrarse definitivamente en la Medicina.

El sueldo de Nerea trabajando como albañil en Australia

El salario es otro de los aspectos que más llaman la atención de su experiencia australiana. Nerea asegura que trabajando en la construcción cobra alrededor de 32 euros brutos por hora, aunque las cantidades pueden ser considerablemente superiores para quienes llevan más tiempo en el oficio. «Sé que hay gente en este oficio que recibe hasta 50 euros la hora», cuenta.

Las cifras ayudan también a entender por qué Australia se ha convertido en un destino atractivo para algunos jóvenes extranjeros que buscan trabajar durante una temporada y ahorrar. En el caso de Nerea, este objetivo económico forma parte de sus planes junto a las ganas de conocer el país y probar trabajos que difícilmente habría realizado si hubiera continuado directamente con su carrera médica.

Su intención es regresar a España para hacer el MIR

Pese a que trabajar en la construcción se ha convertido en una de las partes más conocidas de su experiencia en Australia, Nerea no ha cambiado sus planes profesionales a largo plazo. Medicina continúa siendo la carrera a la que quiere dedicar su futuro. La idea es regresar a España y afrontar el MIR para poder iniciar su formación como especialista. Hasta entonces quiere aprovechar una etapa en la que todavía no ha cumplido los 30 para viajar, trabajar y aprender fuera de un ámbito que ha ocupado buena parte de sus años de formación.

Su paso por una obra también le ha permitido comprobar personalmente las dificultades que continúan encontrando algunas mujeres cuando intentan acceder a empleos tradicionalmente masculinizados. Nerea no pide que se valore de manera diferente su trabajo, sino tener la oportunidad de aprenderlo.