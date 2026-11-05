Los médicos rechazan el decreto MIR de Mónica García: «Las guardias siguen siendo necesarias para cobrar dignamente»

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La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta a las críticas de los médicos por un decreto MIR que, pese a introducir mejoras en jornada laboral, descansos y limitación de guardias, deja sin resolver uno de los principales problemas de los residentes: unos salarios insuficientes que les obligan a acumular guardias para alcanzar una retribución digna. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) considera que el Gobierno ha perdido la oportunidad de garantizar unas condiciones económicas adecuadas desde el primer año de residencia y advierte de que reducir las guardias sin mejorar los sueldos fijos puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo.

Así, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha valorado como un avance respecto a la regulación anterior el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros que modifica la regulación de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Así, CESM considera importantes las mejoras introducidas en cuanto a jornada laboral, descansos, limitación de guardias y protección de la salud de los residentes, aspectos que el sindicato lleva años reclamando y para los que ha presentado alegaciones formales en la fase correspondiente de tramitación.

Sin embargo, la Confederación lamenta la oportunidad perdida para resolver problemas fundamentales de los residentes, como son la insuficiencia de las retribuciones fijas, lo que les obliga a acumular un número desmesurado de guardias que les permitan alcanzar unos ingresos dignos.

En este sentido, el sindicato defiende que, del mismo modo que no es aceptable que un médico residente tenga que prolongar sistemáticamente su jornada para alcanzar un salario digno, no se puede asumir que una necesaria reducción de las guardias termine suponiendo una pérdida de poder adquisitivo, por lo que CESM insiste en reclamar una mejora sustancial de las retribuciones fijas, independiente de las guardias, que garantice unas condiciones económicas dignas desde el primer año de residencia.

Por otro lado, CESM también quiere señalar que la formación no puede subordinarse a las necesidades asistenciales, por lo que, pese a los avances para limitar jornadas excesivas y reforzar el carácter formativo de las guardias, hay que exigir garantías efectivas para evitar que las excepciones previstas y la posibilidad de realizar actividad adicional se acaben imponiendo a los objetivos docentes. De ahí que el sindicato insista en que se debe garantizar el cumplimiento de los programas formativos, los descansos y la ausencia de presiones para realizar actividad asistencial adicional.

Por último, la Confederación también lamenta que buena parte de las mejoras relativas a la jornada laboral no entren en vigor hasta septiembre de 2027, prolongando unas condiciones de trabajo cuya necesidad de reforma reconoce el propio Gobierno. Además, insiste en que estas medidas deben acompañarse de la financiación suficiente, los mecanismos efectivos de cumplimiento y de una negociación real con los representantes de los médicos.

Por este motivo, CESM considera que son positivos los avances conseguidos tras años de negociaciones, pero que todavía se está lejos de alcanzar las condiciones laborales y formativas que los residentes merecen, por lo que continuará reclamando las mejoras pendientes para garantizar una formación de calidad, jornadas compatibles con la salud y el descanso y retribuciones dignas para los médicos jóvenes, puesto que la formación de los futuros especialistas debe ser una inversión en la calidad del Sistema Nacional de Salud, y no una fórmula para cubrir sus carencias estructurales a costa de los residentes.