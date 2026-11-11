Compota de pera casera: receta fácil paso a paso

Hay mañanas de otoño en las que el frutero acumula piezas demasiado maduras, peras que empiezan a ablandarse por los costados y que ya nadie quiere morder a mordiscos en el sofá. Tirarlas es un pecado culinario que ninguna cocina con solera se puede permitir. La solución más sabia, económica y reconfortante consiste en convertirlas en una crema suave, perfumada y tibia que huele a fuego lento y a despensa de pueblo. Preparar una buena compota no requiere diplomas de alta cocina, sino más bien paciencia, mimo y un par de ingredientes honrados que casi siempre tenemos a mano.

Ingredientes de la compota de pera

Para elaborar unas cuatro porciones generosas, necesitaremos reunir:

4 piezas grandes de pera conferencia

60 gramos de azúcar blanco o de caña integral según el grado de dulzor natural de la fruta

Un buen chorro de zumo de limón recién exprimido para evitar la oxidación

Media ramita de canela

Una taza pequeña de agua mineral.

Si te sobra fruta o prefieres explorar otras texturas reconfortantes dentro del mismo registro frutal, siempre puedes echarle un vistazo a una clásica compota de manzana de Arguiñano, ideal para comparar tiempos de cocción, o animarte con unas delicadas peras en almíbar si buscas un bocado más firme y almibarado.

Cómo hacer compota de pera paso a paso

Lo primero es pelar las peras con un cuchillo bien afilado, retirando el corazón, las simientes y cualquier pequeña mancha que pueda afear el color final del puré. Troceamos la pulpa en dados medianos, más o menos regulares, para que la cocción sea homogénea y ningún trozo se quede duro mientras el resto se deshace. Vertemos los trozos en una cazuela de fondo grueso junto al agua, el azúcar, la ramita de canela y el chorrito de zumo de limón. Encendemos el fuego a media potencia hasta que el líquido rompa a hervir de manera alegre. En ese preciso instante bajamos la intensidad al mínimo, colocamos la tapa dejando una pequeña rendija para que respire y dejamos que el chup-chup haga su magia durante unos veinticinco o treinta minutos. Sabremos que está lista cuando los trozos de pera se rompan con solo mirarlos al tocarlos con un tenedor y la salsa haya adquirido un espesor almibarado y brillante.

Si te apasiona aprovechar al máximo esta fruta de temporada de hueso blando, las posibilidades de reciclaje dulce no acaban aquí; también resulta muy gratificante preparar una aromática mermelada de peras y canela para las tostadas del desayuno o aventurarse con una sorprendente tarta de pera sin horno cuando aprieta el calor y no apetece encender la resistencia del electrodoméstico.

Variantes con canela, limón o vainilla

La receta básica admite tantas variaciones como caprichos tenga el cocinero en ese momento. Hay quienes prefieren prescindir de la canela en rama y abren una vaina de vainilla fresca para raspar sus diminutas semillas negras directamente sobre la fruta, logrando un fondo aromático mucho más elegante y sutil.

Otra opción excelente consiste en rallar un poco de piel de limón o de naranja ecológicas durante los últimos minutos de hervor, aportando un toque cítrico que corta el dulzor y despierta el paladar.

Cómo conservarla y con qué servirla

Una vez templada, la compota gana cuerpo en la nevera. Puedes guardarla en un tarro de cristal hermético y se mantendrá en perfecto estado durante cuatro o cinco días sin perder ni un ápice de aroma.

A la hora de llevarla a la mesa, las opciones son infinitas. Funciona a la perfección como postre frío acompañado de un yogur griego natural, sobre una rebanada de pan de masa madre tostado con un poco de requesón, o templada tal cual en un cuenco hondo con unas cuantas almendras tostadas.

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