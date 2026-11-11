Compota de pera casera: receta fácil paso a paso
Descubre cómo hacer compota de pera casera con una receta muy fácil y paso a paso, un postre suave y natural para cualquier momento.
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Hay mañanas de otoño en las que el frutero acumula piezas demasiado maduras, peras que empiezan a ablandarse por los costados y que ya nadie quiere morder a mordiscos en el sofá. Tirarlas es un pecado culinario que ninguna cocina con solera se puede permitir. La solución más sabia, económica y reconfortante consiste en convertirlas en una crema suave, perfumada y tibia que huele a fuego lento y a despensa de pueblo. Preparar una buena compota no requiere diplomas de alta cocina, sino más bien paciencia, mimo y un par de ingredientes honrados que casi siempre tenemos a mano.
Ingredientes de la compota de pera
Para elaborar unas cuatro porciones generosas, necesitaremos reunir:
Si te sobra fruta o prefieres explorar otras texturas reconfortantes dentro del mismo registro frutal, siempre puedes echarle un vistazo a una clásica compota de manzana de Arguiñano, ideal para comparar tiempos de cocción, o animarte con unas delicadas peras en almíbar si buscas un bocado más firme y almibarado.
Cómo hacer compota de pera paso a paso
- Lo primero es pelar las peras con un cuchillo bien afilado, retirando el corazón, las simientes y cualquier pequeña mancha que pueda afear el color final del puré.
- Troceamos la pulpa en dados medianos, más o menos regulares, para que la cocción sea homogénea y ningún trozo se quede duro mientras el resto se deshace.
- Vertemos los trozos en una cazuela de fondo grueso junto al agua, el azúcar, la ramita de canela y el chorrito de zumo de limón.
- Encendemos el fuego a media potencia hasta que el líquido rompa a hervir de manera alegre.
- En ese preciso instante bajamos la intensidad al mínimo, colocamos la tapa dejando una pequeña rendija para que respire y dejamos que el chup-chup haga su magia durante unos veinticinco o treinta minutos.
- Sabremos que está lista cuando los trozos de pera se rompan con solo mirarlos al tocarlos con un tenedor y la salsa haya adquirido un espesor almibarado y brillante.
Si te apasiona aprovechar al máximo esta fruta de temporada de hueso blando, las posibilidades de reciclaje dulce no acaban aquí; también resulta muy gratificante preparar una aromática mermelada de peras y canela para las tostadas del desayuno o aventurarse con una sorprendente tarta de pera sin horno cuando aprieta el calor y no apetece encender la resistencia del electrodoméstico.
Variantes con canela, limón o vainilla
La receta básica admite tantas variaciones como caprichos tenga el cocinero en ese momento. Hay quienes prefieren prescindir de la canela en rama y abren una vaina de vainilla fresca para raspar sus diminutas semillas negras directamente sobre la fruta, logrando un fondo aromático mucho más elegante y sutil.
Otra opción excelente consiste en rallar un poco de piel de limón o de naranja ecológicas durante los últimos minutos de hervor, aportando un toque cítrico que corta el dulzor y despierta el paladar.
Cómo conservarla y con qué servirla
Una vez templada, la compota gana cuerpo en la nevera. Puedes guardarla en un tarro de cristal hermético y se mantendrá en perfecto estado durante cuatro o cinco días sin perder ni un ápice de aroma.
A la hora de llevarla a la mesa, las opciones son infinitas. Funciona a la perfección como postre frío acompañado de un yogur griego natural, sobre una rebanada de pan de masa madre tostado con un poco de requesón, o templada tal cual en un cuenco hondo con unas cuantas almendras tostadas.
Información suplementaria
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Tiempo de preparación: 35 minutos
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Porciones: 4 raciones
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Información nutricional: 520 kcal totales (130 kcal por ración aproximadamente)
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Tipo de cocina: Tradicional / Española
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Tipo de comida: Postre o merienda