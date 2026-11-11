Recetas fáciles

Compota de pera casera: receta fácil paso a paso

Receta de compota
Compota de pera casera.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre cómo hacer compota de pera casera con una receta muy fácil y paso a paso, un postre suave y natural para cualquier momento.

Postres con peras

Cremoso de pera y avena

Recetas con peras

Hay mañanas de otoño en las que el frutero acumula piezas demasiado maduras, peras que empiezan a ablandarse por los costados y que ya nadie quiere morder a mordiscos en el sofá. Tirarlas es un pecado culinario que ninguna cocina con solera se puede permitir. La solución más sabia, económica y reconfortante consiste en convertirlas en una crema suave, perfumada y tibia que huele a fuego lento y a despensa de pueblo. Preparar una buena compota no requiere diplomas de alta cocina, sino más bien paciencia, mimo y un par de ingredientes honrados que casi siempre tenemos a mano.

Ingredientes de la compota de pera

Para elaborar unas cuatro porciones generosas, necesitaremos reunir:

  • 4 piezas grandes de pera conferencia
  • 60 gramos de azúcar blanco o de caña integral según el grado de dulzor natural de la fruta
  • Un buen chorro de zumo de limón recién exprimido para evitar la oxidación
  • Media ramita de canela
  • Una taza pequeña de agua mineral.

    • Si te sobra fruta o prefieres explorar otras texturas reconfortantes dentro del mismo registro frutal, siempre puedes echarle un vistazo a una clásica compota de manzana de Arguiñano, ideal para comparar tiempos de cocción, o animarte con unas delicadas peras en almíbar si buscas un bocado más firme y almibarado.Recetas de manzana

    Cómo hacer compota de pera paso a paso

    1. Lo primero es pelar las peras con un cuchillo bien afilado, retirando el corazón, las simientes y cualquier pequeña mancha que pueda afear el color final del puré.
    2. Troceamos la pulpa en dados medianos, más o menos regulares, para que la cocción sea homogénea y ningún trozo se quede duro mientras el resto se deshace.
    3. Vertemos los trozos en una cazuela de fondo grueso junto al agua, el azúcar, la ramita de canela y el chorrito de zumo de limón.
    4. Encendemos el fuego a media potencia hasta que el líquido rompa a hervir de manera alegre.
    5. En ese preciso instante bajamos la intensidad al mínimo, colocamos la tapa dejando una pequeña rendija para que respire y dejamos que el chup-chup haga su magia durante unos veinticinco o treinta minutos.
    6. Sabremos que está lista cuando los trozos de pera se rompan con solo mirarlos al tocarlos con un tenedor y la salsa haya adquirido un espesor almibarado y brillante.

    Si te apasiona aprovechar al máximo esta fruta de temporada de hueso blando, las posibilidades de reciclaje dulce no acaban aquí; también resulta muy gratificante preparar una aromática mermelada de peras y canela para las tostadas del desayuno o aventurarse con una sorprendente tarta de pera sin horno cuando aprieta el calor y no apetece encender la resistencia del electrodoméstico.

    Variantes con canela, limón o vainilla

    La receta básica admite tantas variaciones como caprichos tenga el cocinero en ese momento. Hay quienes prefieren prescindir de la canela en rama y abren una vaina de vainilla fresca para raspar sus diminutas semillas negras directamente sobre la fruta, logrando un fondo aromático mucho más elegante y sutil.

    Otra opción excelente consiste en rallar un poco de piel de limón o de naranja ecológicas durante los últimos minutos de hervor, aportando un toque cítrico que corta el dulzor y despierta el paladar.

    Cómo conservarla y con qué servirla

    Una vez templada, la compota gana cuerpo en la nevera. Puedes guardarla en un tarro de cristal hermético y se mantendrá en perfecto estado durante cuatro o cinco días sin perder ni un ápice de aroma.

    A la hora de llevarla a la mesa, las opciones son infinitas. Funciona a la perfección como postre frío acompañado de un yogur griego natural, sobre una rebanada de pan de masa madre tostado con un poco de requesón, o templada tal cual en un cuenco hondo con unas cuantas almendras tostadas.

    Información suplementaria

    • Tiempo de preparación: 35 minutos

    • Porciones: 4 raciones

    • Información nutricional: 520 kcal totales (130 kcal por ración aproximadamente)

    • Tipo de cocina: Tradicional / Española

    • Tipo de comida: Postre o merienda

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas