Feijoo en ‘Horizonte’: «Sánchez, que no ha evitado una tragedia evitable, al menos debería respetar a las víctimas»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado esta noche de martes en Horizonte, la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de Estado por las 69 víctimas mortales y el centenar de muertos de Urda: «Es su biografía y su forma de comportarse», ha dicho.

Feijóo ha insistido en la ausencia inconcebible del jefe del Ejecutivo, al que ha echado en cara que «dado que no ha podido evitar una tragedia que era evitable, al menos debería mantener un cierto respeto por las víctimas, pero es que no tiene respeto por nada», ha manifiestado en el programa de Cuatro que capitanean Iker Jiménez y Carmen Porter.

«Cuando tampoco tiene respeto por los muertos ni por tus compatriotas, entonces se quiebra la confianza en alguien que dice que es el presidente del Gobierno, pero que no ejerce como tal cuando hay un dolor generalizado en la sociedad», ha asegurado.

Ha añadido que, estando el jefe del Estado «lo obligatorio», es que esté el jefe del Ejecutivo. «Estaban los representantes del Estado en las comunidades autónomas, los presidentes del Congreso y del Senado y el jefe de la oposición», ha resaltado Feijóo.

Y ha puntualizado que «el responsable de toda la negligencia continuada del mantenimiento del AVE es el presidente del Gobierno», no solamente por haber nombrado a dos ministros absolutamente incapaces, sino porque además los mantuvo.