¿Quién convoca la huelga general de hoy 11 de noviembre en España? Estos son los sindicatos y las organizaciones promotoras

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 en España, tiene detrás a los principales sindicatos del país, como los que conforman CCOO, UGT, CGT y CNT, junto a otras organizaciones sindicales y colectivos sociales.

La movilización se desarrollará durante 24 horas, con el fin de reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda, mejoras salariales y medidas para combatir la subida de precios en productos básicos.

El paro comenzó a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 24:00 horas de este miércoles. Bajo el lema «Salarios. Vivienda. Precios», los promotores quieren convertir la jornada en una movilización estatal que conecte las reivindicaciones laborales con la emergencia habitacional.

¿Qué sindicatos convocan la huelga general?

La convocatoria estatal cuenta con la participación de organizaciones sindicales pertenecientes a diferentes ámbitos. Entre las entidades que han registrado o impulsado este paro se encuentran:

CCOO (Comisiones Obreras).

UGT (Unión General de Trabajadoras y Trabajadores).

CGT (Confederación General del Trabajo).

CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

Confederación Intersindical.

Solidaridad Obrera.

ELA (Eusko Langileen Alkartasuna).

LAB.

ESK.

STEILAS.

Alternativa Sindical de Clase.

Organización Sindical Acción Directa.

Sindicato Comisiones de Base (Co.Bas).

Un amplio listado que ha sido comunicado oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y recogido en el Boletín Oficial del Estado.

Además, existen convocatorias territoriales específicas en diversos territorios del país. En Andalucía, Ceuta y Melilla, la CGT ha realizado su propio llamamiento a la huelga general. En Galicia, la convocatoria territorial corresponde a CGT y a la Confederación Intersindical Galega (CIG).

CCOO y UGT son dos de los principales impulsores de esta movilización y vuelven a coincidir en una huelga general estatal por primera vez desde el paro del 14 de noviembre de 2012.

Las organizaciones sociales que apoyan la huelga

La movilización del 11-N no está impulsada sólo por organizaciones sindicales. El movimiento por el derecho a la vivienda también desempeña un papel protagonista, especialmente a través de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

La Unión de Actores y Actrices figura entre las organizaciones que han participado en la convocatoria y en las acciones de apoyo.

A estas entidades se suman asociaciones vecinales, colectivos feministas, organizaciones estudiantiles, movimientos de pensionistas, plataformas ecologistas y entidades sociales vinculadas a la defensa de los derechos laborales y habitacionales.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha difundido que son más de 20.000 organizaciones de la sociedad civil las que respaldan la movilización y que se han organizado también más de 1.340 comités de huelga en 108 ciudades.

Los motivos de la convocatoria

La huelga general del 11-N pone el foco en el acceso a una vivienda digna y la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores. Los sindicatos consideran que los salarios actuales no permiten afrontar el incremento del coste de la vida, sobre todo por el encarecimiento de los alquileres y de la vivienda.

Entre las principales reivindicaciones destacan las siguientes:

Vivienda asequible : medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar el encarecimiento de los alquileres.

: medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar el encarecimiento de los alquileres. Subidas salariales : incrementos de las retribuciones para compensar la subida de los precios.

: incrementos de las retribuciones para compensar la subida de los precios. Negociación colectiva : desbloqueo de las negociaciones entre sindicatos y patronal para mejorar los convenios.

: desbloqueo de las negociaciones entre sindicatos y patronal para mejorar los convenios. Protección frente a los desahucios : medidas para evitar que las familias pierdan su vivienda habitual sin alternativas habitacionales.

: medidas para evitar que las familias pierdan su vivienda habitual sin alternativas habitacionales. Mejora de las pensiones : defensa del sistema público y de unas prestaciones suficientes.

: defensa del sistema público y de unas prestaciones suficientes. Reducción de la jornada laboral: avanzar hacia unas mejores condiciones de trabajo y una mayor conciliación.

Además, UGT ha defendido la necesidad de controlar los precios del alquiler, aumentar la vivienda protegida y mejorar el salario mínimo interprofesional de los trabajadores.

Por otro lado, CNT ha incluido entre sus reivindicaciones la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales y que el coste de la vivienda no supere un tercio de los ingresos netos mensuales.

¿Qué sindicatos no se han sumado a la huelga?

La convocatoria no cuenta con el respaldo unánime de todas las organizaciones sindicales, ya que CSIF, USO y Fetico han decidido no adherirse a esta huelga general.

La patronal CEOE y Cepyme también han mostrado su rechazo a la movilización y han anunciado su intención de impugnar la convocatoria. Su argumento se centra en que las reivindicaciones relacionadas con la vivienda exceden el ámbito estrictamente laboral.

Los sindicatos convocantes defienden que las dificultades para acceder a una vivienda y la pérdida de poder adquisitivo afectan directamente a las condiciones de vida de los trabajadores y justifican una respuesta conjunta.

Los horarios de la huelga

La huelga general del 11 de noviembre tiene una duración de 24 horas. Comenzó a las 00:00 horas de este miércoles y está previsto que termine a las 24:00 horas. En los centros de trabajo organizados por turnos, el paro ha comenzado antes de la medianoche del miércoles debido a que se adapta al primer y último turno de actividad.

Durante la jornada se han organizado manifestaciones en diversas ciudades españolas. En el caso de Madrid, la marcha está prevista a las 18:00 horas, con salida desde Atocha y llegada a Plaza de España. En Barcelona, la convocatoria comienza a las 17:30 horas en los Jardines de Salvador Espriu.

Por lo tanto, la jornada se presenta como una de las principales y mayores movilizaciones sindicales desde hace 14 años, convirtiendo a la vivienda y a los salarios en los protagonistas de estas reivindicaciones.