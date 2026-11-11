¿Qué es un piquete en una huelga general y qué pueden hacer? Esto dice la ley sobre los piquetes informativos y los violentos

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha devuelto a la actualidad una palabra que se repite en las informaciones sobre las movilizaciones, que es el piquete. Desde primera hora de la mañana, estos grupos de trabajadores se han concentrado en los accesos a empresas, mercados, estaciones y otros centros de actividad para informar sobre los motivos del paro e intentar conseguir que más personas se sumen a la convocatoria. Sin embargo, no todas las actuaciones están permitidas. La ley española reconoce los piquetes informativos como parte del derecho de huelga, pero establece una frontera clara entre convencer pacíficamente y ejercer presión mediante amenazas o violencia.

¿Qué es exactamente un piquete?

Un piquete es un grupo de personas, normalmente trabajadores que secundan una huelga, que se organiza para dar publicidad a la convocatoria y explicar sus reivindicaciones. Suelen acudir a las entradas de los centros de trabajo, polígonos industriales, comercios o instalaciones de transporte para repartir folletos, mostrar pancartas y hablar con quienes tienen previsto acudir a su puesto.

Su objetivo es informar sobre las razones de la protesta y persuadir a otros empleados para que también ejerzan su derecho a la huelga. En el caso de este 11-N, las reivindicaciones giran principalmente en torno a los salarios, el acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida. Por eso, su presencia se está haciendo visible en numerosos puntos del país.

¿Son legales los piquetes en España?

Sí. El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la huelga, mientras que el artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 establece expresamente que los trabajadores en huelga pueden efectuar publicidad de la misma de forma pacífica. Esto significa que pueden informar, distribuir propaganda y tratar de conseguir el apoyo de otros compañeros.

El Tribunal Constitucional también ha respaldado esta función. En su sentencia 137/1997, de 21 de julio, reconoció que las tareas de información, propaganda y persuasión de los piquetes forman parte del contenido del derecho de huelga. Por tanto, su mera presencia en las inmediaciones de una empresa no constituye una actuación ilegal.

¿Cuándo pasa a ser ilegal un piquete?

La situación cambia cuando se utilizan amenazas, intimidaciones o violencia para obligar a alguien a secundar el paro. Un piquete no puede bloquear físicamente la entrada de un establecimiento, impedir que los trabajadores que no quieren hacer huelga accedan a sus puestos ni causar daños en vehículos o instalaciones.

La diferencia fundamental está entre convencer y coaccionar. Cada trabajador tiene derecho a decidir libremente si participa en la huelga o continúa trabajando. El derecho a protestar no permite anular la libertad de los demás.

¿Qué ocurre si te impiden entrar a trabajar?

Si una persona quiere acudir a su puesto y un piquete se lo impide mediante amenazas o bloqueos físicos, puede solicitar ayuda a las fuerzas de seguridad y comunicar inmediatamente lo sucedido a la empresa. También resulta conveniente conservar pruebas de lo ocurrido, siempre que pueda hacerse sin ponerse en peligro.

En definitiva, un piquete informativo es legal, pero obligar a alguien a hacer huelga mediante coacciones no lo es. Una distinción especialmente importante durante una jornada como la de este miércoles, en la que el derecho a parar y el derecho a trabajar deben poder ejercerse sin imposiciones.