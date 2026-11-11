¿Pueden los piquetes obligarme a faltar al trabajo? Esto dice el derecho a Huelga recogido en la Constitución

La huelga general del miércoles 11 de noviembre vuelve a poner sobre la mesa una duda que afecta a miles de trabajadores, ya que ¿qué ocurre si quieres acudir a tu puesto, pero un piquete intenta impedírtelo? La Constitución reconoce el derecho fundamental a la huelga, aunque eso no significa que todos los empleados estén obligados a secundarla. La legislación establece límites para las movilizaciones y protege también la libertad de quienes deciden continuar trabajando.

Un derecho reconocido por la Constitución

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses. Se trata de un derecho fundamental que permite participar en un paro colectivo sin que la empresa pueda tomar represalias por ejercerlo legalmente. Sin embargo, secundar una convocatoria es una decisión individual, ya que cada empleado puede sumarse a la protesta o acudir a su puesto con normalidad.

Esta protección aparece también en el artículo 6.4 del Real Decreto-ley 17/1977, que establece expresamente que debe respetarse la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga. Por tanto, ningún trabajador está obligado a dejar de prestar sus servicios porque otros compañeros hayan decidido secundar el paro.

Qué pueden hacer los piquetes y dónde están los límites

La legislación sí permite la existencia de piquetes informativos. Su función consiste en explicar los motivos de la convocatoria, repartir propaganda, informar a otros empleados y tratar de convencerles pacíficamente para que participen. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 137/1997, reconoció que estas actividades de información y persuasión forman parte del contenido protegido del derecho de huelga.

El problema aparece cuando se pasa de convencer a coaccionar. Las amenazas, la intimidación y la violencia para impedir que alguien acceda a su puesto no están amparadas por el derecho de huelga. Tampoco se puede bloquear físicamente la entrada de un centro de trabajo para obligar a la plantilla a secundar el paro. Si existen coacciones, los hechos pueden llegar a constituir un delito conforme al artículo 172 del Código Penal.

¿Qué ocurre si te impiden llegar al trabajo?

Si un trabajador quiere acudir a su puesto y se encuentra con un bloqueo, lo recomendable es avisar inmediatamente a la empresa por escrito y conservar pruebas de lo sucedido. Pueden resultar útiles fotografías, vídeos, mensajes, avisos de tráfico o justificantes de incidencias en el transporte público. Si la situación es peligrosa, debe evitar enfrentamientos y solicitar ayuda a las autoridades.

Eso sí, hay una diferencia importante, ya que una ausencia que esté justificada no significa automáticamente que tenga que ser retribuida. El salario y las posibles consecuencias laborales dependerán de las circunstancias concretas, de la causa que haya impedido trabajar y de si existe una obligación empresarial de asumirla.

En definitiva, los piquetes pueden informar y persuadir, pero no obligar por la fuerza a nadie a hacer huelga. El derecho a secundar el paro y la libertad de acudir al trabajo deben respetarse durante toda la jornada.