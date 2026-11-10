¿A qué hora es la manifestación de la huelga general del 11 de noviembre? Horarios y cortes de tráfico en Madrid, Barcelona y Valencia

Para el día de mañana, 11 de noviembre, está convocada una huelga general en España respaldada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT. El objetivo del paro laboral es protestar en contra de las dificultades económicas que sufren millones de trabajadores y familias debido a la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de los precios del alquiler y la vivienda.

El cese en la actividad laboral está programado desde las 00:00 horas de esta noche hasta las 00:00 horas de mañana. A lo largo del día, las manifestaciones tomarán las calles de las principales ciudades españolas con concentraciones convocadas por organizaciones sindicales y colectivos sociales, además de contar con el apoyo del Gobierno. Las protestas tendrán lugar tanto por la mañana como por la tarde, dependiendo de cada zona.

Horario y cortes de tráfico en Madrid

La manifestación por la huelga general en la capital de España será el principal epicentro de las protestas. Madrid se postula así como el punto principal de las protestas para exigir medidas frente a la precariedad laboral y la crisis de la vivienda.

La manifestación central dará comienzo a las 18:00 en Atocha y finalizará en la Plaza de España, después de pasar por el Paseo del Prado, Cibeles, la calle Alcalá y Gran Vía. Se prevén restricciones de circulación entre las 18:30 y las 22:30 en estas zonas. Además, está convocada otra manifestación a las 12:00 en la plaza de Cibeles, con cortes entre las 11:30 y las 13:30 horas. Ante estos inconvenientes, la EMT ha comunicado posibles modificaciones en 36 líneas de autobús durante la protesta vespertina.

Con respecto al transporte público, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Metro garantiza el 80% de los trenes en hora punta, de 7:30 a 9:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00 horas, mientras que será el 50% durante el resto de la jornada. Cercanías Renfe, por su parte, confirma el 75% de las circulaciones en hora punta, entre las 6:00 y las 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas, y el 50% en el resto de las horas. En cuanto a la EMT, los servicios mínimos serán del 50%.

Horario y cortes de tráfico en Barcelona

Por parte de la capital catalana, la manifestación también será por la tarde, con una movilización de trabajadores, estudiantes y colectivos sociales con los mismos objetivos que Madrid. La marcha comenzará en los Jardinets de Gràcia a las 17:30 horas, provocando alteraciones considerables en Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), AVE, metro, autobuses y tranvía, además de cortes de carreteras y restricciones de tráfico.

Asimismo, los sindicatos han convocado cuatro columnas de piquetes que saldrán desde diferentes puntos de la ciudad condal: en la plaza de Drassanes, desde las 08:00 horas; la avenida Diagonal, desde las 08:30 horas; la zona de las Arenas, desde las 10:30 horas; y Glòries, a las 11:00 horas. Está previsto que todas se unan sobre las 12:00 horas frente a la Bolsa de Barcelona, en el paseo de Gràcia, y que acto seguido se dirijan hacia la plaza de la Universitat, donde se ha organizado una concentración a las 13:00 horas.

Horario y cortes de tráfico en Valencia

En cuanto a la capital valenciana, la principal protesta también tendrá lugar por la tarde. Concretamente a las 18:00 horas, al igual que en Madrid, con el inicio de la manifestación en la calle Xàtiva hasta la plaza del Ajuntament, establecido como el punto de finalización. El tráfico podrá verse alterado durante dicho trayecto.

El transporte público también sufrirá restricciones. Los autobuses interurbanos tendrán una circulación del 55% del servicio habitual en horas punta y del 40% en el resto del día. Metrovalencia y EMT anuncian el 80% de sus servicios habituales, mientras que Metrobús asegura el 80% en horas punta y el 70% en horas valle.