Un maquinista hospitalizado tras chocar tres vagones contra su locomotora en Martorell

Un maquinista de Renfe Mercancías ha acabado este martes en el hospital después de que tres vagones a la deriva chocaran contra la cabina de su locomotora en Martorell, Barcelona. El trabajador ha resultado ileso y no ha habido más heridos, según fuentes de Rodalies.

Los tres vagones cargados de cereal se han desplazado hasta impactar contra una locomotora de Renfe Mercancías en la que se encontraba el maquinista. Tras la colisión, los vagones de carga han quedado descarrilados. El incidente ha ocurrido en un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, aunque no ha afectado a la circulación ferroviaria, según fuentes de Adif. Esos tres vagones han salido de la derivación y han acabado alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria de interés general.

El incidente se ha conocido en plena comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso, donde el ministro de Transportes ha acudido a dar explicaciones por la tragedia ferroviaria de Urda. El choque entre un AVE y un tren de Iryo en Toledo se produjo después del accidente de Adamuz, en Córdoba, y ha vuelto a poner bajo el foco la seguridad ferroviaria.

Puente, contra las cuerdas por Urda

El incidente de Martorell se ha conocido cuando el ministro acudía al Congreso para explicar su gestión tras el accidente de Urda. Durante su comparecencia, Puente ha recibido duras críticas de la oposición por la seguridad ferroviaria y por la respuesta del Gobierno a la tragedia.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, también ha cargado contra el ministro, al que ha acusado de «escurrir el bulto». Además, le ha reprochado que no atendiera a las advertencias sobre problemas en el sistema ferroviario: «No faltaron los avisos, faltaron las respuestas».