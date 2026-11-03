Pepa Millán reprocha a Puente que no dimita: «Cuánto más hace falta para que alguien adopte alguna responsabilidad»

La diputada de Vox, Pepa Millán, ha dicho que su partido hará lo imposible para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, asuman su responsabilidad «penal» en el accidente ferroviario de Urda. «¿Usted puede dormir, puede conciliar el sueño con 115 muertes a sus espaldas?», le ha preguntado en la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

«Vivimos en España un calvario constante, un calvario que viven los familiares de 115 personas a las que ya no van a volver a ver porque el Gobierno ha decidido convertir la red ferroviaria española en una ruleta rusa y dicen que no va a dimitir, ni usted ni su jefe. ¿Dónde está el tope? Cuánto hace falta más para que alguien adopte alguna responsabilidad. Usted no tenía que haber llegado hoy como ministro. Ha venido para escurrir el bulto», ha subrayado.

En este sentido, ha criticado las palabras del ministro al asegurar que «vive un calvario» tras el accidente ferroviario. «¿Y habla del calvario que pasa desde la comodidad de su asiento mientras cientos de personas no van a poder volver a ver a sus familiares?», ha incidido.

«Ustedes se ponen a tasar la vida de la gente y se atreve a decir que esto que ha pasado es para usted una experiencia, ¿pero de dónde han salido ustedes?», subraya.

Y es que para Pepa Millán, el Gobierno «se mueve por el interés político». «Se mantienen ahí para ver qué dicen las encuestas. Para ustedes, la vida humana no significa nada y por eso les da igual pactar con el diablo si hace falta», lamenta.

La diputada de Vox ha denunciado que Puente ya dijo cuando el accidente de Adamuz que «iban a trabajar para que no se repitiera», sin embargo, «se ha repetido». «No tienen humanidad, corazón, ni principios», ha dicho.

«Lo primero que hizo en su comparecencia fue señalar a unos pobres trabajadores. Para el partido socialista, el culpable es un obrero español. ¿Qué podemos esperar del Gobierno cuando son ustedes los que filtran de manera ilegal audios? Buscan un mínimo relato que salve su campaña electoral», ha concluido.