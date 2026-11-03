El sector ferroviario convoca otra huelga para el 17 de noviembre e incrementa la presión contra Puente

Los trabajadores del sector ferroviario incrementan la presión contra el ministro de Transportes. Durante la mañana de este martes, el comité de empresa de Adif ha acordado convocar una jornada de huelga en la empresa para el próximo 17 de noviembre, una a la que previsiblemente se sumarán los trabajadores de Renfe y que sigue a las otras dos que ya se habían convocado con anterioridad en el sector; concretamente, sendos paros por parte de los maquinistas que ocurrirán el 10 de noviembre durante toda la jornada y el 12 de ese mismo mes, aunque solo parcialmente en este último caso.

Según han explicado los representantes de los trabajadores, la decisión se ha tomado por unanimidad dentro del comité de empresa del gestor de la infraestructura, en el que están UGT, CCOO, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Esta movilización, que estará precedida por una protesta delante del Congreso de los Diputados el día 16, llega después de días de choques entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los trabajadores a cuenta del fatal accidente acaecido en Urda (Toledo). En opinión de los sindicatos, ese siniestro (69 muertos) ha puesto sobre la mesa los problemas de mantenimiento que acusa la red férrea, cosa que de hecho ya había quedado evidenciada unos meses antes con el choque de Adamuz (46 muertos).

Y a esto hay que añadir la filtración de los ya célebres audios del centro de control, hecho que también tiene a los empleados de Adif en pie de guerra. Como es sabido, apenas un día después del siniestro varios medios afines al Gobierno publicaron en exclusiva las conversaciones mantenidas entre los maquinistas de los dos convoyes accidentados y el centro de control de Atocha, en lo que pareció un intento por centrar la atención de la opinión pública en el «error humano».

La indignación para con esta filtración y las propias circunstancias que rodearon el accidente en Urda han colmado el vaso de la paciencia de los sindicatos, que con esta convocatoria de huelga regresan a la unidad de acción después de que a finales del mes pasado Semaf (la principal organización que representa a los maquinistas) hiciera un llamamiento a sendos paros los días 10 y 12 de noviembre a los que las demás organizaciones no se sumaron.

Esas dos jornadas de protesta, hay que recordarlo, se convocaron antes del accidente en Toledo, siendo su detonante la actitud de «bloqueo» -denunciaron desde Semaf- del Ministerio durante las mesas de negociación que siguieron a la desconvocatoria de la movilización convocada para febrero, después del siniestro en Adamuz.

Para la huelga del día 17, en cambio, sí se prevé que haya unidad de acción, pues se han sumado todos los sindicatos que forman el comité de empresa en Adif así como Semaf, en el caso de los paros previstos para ese mismo día en Renfe.