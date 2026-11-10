Los chefs expertos coinciden: para que el arroz blanco quede esponjoso y no se pegue, hay que echarle un chorrito de vinagre al cocerlo

Uno de los alimentos más consumidos en el mundo es el arroz. Muchos hogares convierten su cocinado en una tarea casi diaria, debido a la gran fuente de carbohidratos que es. Su cocinado y cocción tienen diferentes técnicas dependiendo de la textura que se quiera conseguir. Expertos de la cocina y nutrición recomiendan un sencillo truco para redondear la técnica que se suele emplear para cocinar. Añadir una pequeña cantidad de vinagre al agua de cocción disuelve el almidón superficial del arroz, evitando que los granos se peguen y logrando una textura esponjosa.

¿Por qué añadir vinagre al cocinar el arroz?

El componente principal del vinagre es el ácido acético. El ácido acético del vinagre actúa directamente retrasando la gelatinización del almidón. Esto mantiene los granos firmes, separados y con un aspecto más brillante, sin alterar en absoluto el sabor final del plato si se usa en la medida justa. El arroz cocido mantiene una textura más esponjosa, ligera y con los granos bien separados, lo que mejora su presentación y experiencia en el paladar.

Otra de las cualidades del vinagre es la de funcionar como un conservante natural. Tiene la capacidad de reducir el pH del medio, crea un entorno menos favorable para el desarrollo de bacterias y microorganismos que provocan el deterioro de los alimentos. De esta forma, el arroz cocido puede conservarse en mejores condiciones por más tiempo, lo cual es especialmente útil para quienes preparan grandes cantidades de arroz con antelación.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Para conseguir un arroz perfecto, los cocineros recomiendan combinar el vinagre con una base técnica. En primer lugar, es importante lavar el arroz con agua bajo el grifo varias veces para eliminar el almidón, hasta que el agua salga clara. A continuación, es cuando se añadirán entre 1 y 2 cucharadas de vinagre blanco o de manzana por cada taza de arroz en seco vertido.

Una vez que empiece a hervir, se baja el fuego al mínimo y se tapa la olla y no se removerá. Removerlo rompe los granos y libera más almidón, arruinando el efecto. Cuando el agua se consume, se apaga el fuego y se deja reposar tapado durante 5 minutos antes de servir.