Puré de calabaza y zanahoria: receta fácil y sana

A veces hay una necesidad de alimentos que dan un sentimiento cálido y acogedor desde el principio. Las estaciones de otoño e invierno son los momentos en los que tengo la mayor necesidad de calabaza y zanahoria. Tienen una ventaja enorme: su dulzor natural al cocinarse juntas crea una textura cremosa tremenda sin necesidad de recargar la receta con natas o quesos pesados.

Es una de esas preparaciones socorridas que te resuelven una cena en un momento, se pueden dejar listas de un día para otro e incluso admiten pequeños ajustes sobre la marcha según lo que tengas rodando por la nevera.

Ingredientes

500 g de calabaza

3 zanahorias medianas

1 puerro grande (usamos únicamente la parte blanca)

1 patata pequeña (si quieres darle un punto más de densidad)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

500 ml de caldo de verduras casero o agua

½ cucharadita de comino molido

Una pizca de nuez moscada

Sal y pimienta negra recién molida

Cómo hacer puré de calabaza y zanahoria paso a paso

Pela la calabaza, las zanahorias y la patata, picándolas en dados similares para que todo se tome por igual. Limpia bien el puerro bajo el grifo, que a veces esconde tierra entre las capas, y córtalo en rodajas finas. Echa el aceite en una cazuela a fuego medio y añade el puerro con un pellizco de sal. Déjalo pochar despacio unos 5 minutos, buscando que quede tierno y transparente sin llegar a dorarse en exceso. Incorpora el resto de las verduras: la calabaza, la zanahoria y la patata. Rehógalas durante 3 o 4 minutos para que vayan impregnándose del fondo del puerro. Añade el comino molido. Remueve apenas unos segundos; el calor despertará sus aromas en seguida y evitarás que se queme. Cubre con el caldo caliente justo hasta el nivel de las verduras. Ajusta de sal, tapa la cazuela y mantén un hervor suave entre 20 y 25 minutos. Sabrás que está listo cuando la zanahoria, que suele ser la más dura, se deje atravesar sin resistencia por el tenedor. Apaga el fuego, sazona con la nuez moscada y una rascada de pimienta negra. Pasa la batidora con ganas durante un par de minutos hasta dar con una crema fina y aterciopelada. Si ves que queda excesivamente espesa, añade un hilo más de caldo caliente sobre la marcha.

Trucos para que salga perfecto

El truco que cambia completamente el resultado es no saltarse el sofrito previo. Si te limitas a cocer la verdura en agua el sabor queda plano. Rehogar el puerro con paciencia le da un fondo caramelizado brutal.

Mide bien el líquido inicial. Es un error común inundar la cazuela; siempre es más fácil aligerar una crema espesa al final que corregir un caldo aguado.

Si prefieres usar robot de cocina para despreocuparte del fuego, esta versión de la Crema de calabaza monsieur cuisine clava las texturas sin complicarse la vida.

Variantes de la receta

A partir de esta base puedes improvisar bastante. Si quieres convertir el plato en una comida completa y bien saciante, la Crema de calabaza con garbanzos aporta una dosis estupenda de proteína sin perder el toque reconfortante.

Y si te apetece comparar proporciones o matices tradicionales, echa un vistazo a esta Crema de auyama y zanahoria.

Con qué acompañar puré de calabaza y zanahoria

Servir esta crema tal cual está bien, pero añadirle un puñado de pipas de calabaza tostadas, unos picatostes fritos o semillas de sésamo la convierte en otra cosa.

Un hilo de buen aceite de oliva en crudo, unas escamas de sal o un poco de queso feta desmenuzado por encima contrastan de maravilla con la dulzura de la zanahoria.

Cómo conservar puré de calabaza y zanahoria

Aguanta en la nevera bien unos 4 o 5 días, siempre bien cerrado en un recipiente de cristal.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 min de preparación + 25 min de cocción

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mediterránea / Casera

Tipo de comida: Entrante o cena ligera

Información nutricional: Unas 480 kcal en total para la olla entera (alrededor de 120 kcal por ración). Una opción ligerísima, cargada de vitamina A, betacarotenos y fibra que sienta fenomenal al cuerpo.