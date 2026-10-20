Puré de calabacín y calabaza: receta suave y sana

Hay días en los que el cuerpo pide tregua. Cuando necesitas cenar algo caliente sin liarte en la cocina, un buen puré casero resuelve la papeleta. La combinación de calabacín y calabaza funciona de maravilla por pura complementariedad: la dulzura de la hortaliza anaranjada matiza el perfil más neutro del calabacín. Queda una crema sedosa, muy digestiva y con ese color dorado que entra por los ojos.

La clave está en no escatimar en la base de verduras. Un chorreón generoso de aceite de oliva virgen extra y un sofrito pausado con puerro y cebolla marcan la distancia entre una crema con carácter y un agua con verduras cocidas.

Ingredientes

400 g de calabaza (tipo cacahuete, limpia)

1 calabacín mediano (unos 300 g)

1 puerro grande (solo la parte blanca)

1 cebolla mediana

2 patatas pequeñas

500 ml de caldo de verduras suave

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra recién molida

Una pizca de nuez moscada

Cómo hacer puré de calabacín y calabaza paso a paso

Pela la calabaza y quítale las pipas. Córtala en dados. Al calabacín le dejo la piel bien lavada; le da un tono estupendo y aporta fibra. Limpia el puerro, pica la cebolla y chasca la patata para que suelte el almidón durante la cocción. Pon el aceite en una cazuela a fuego medio y añade la cebolla y el puerro con sal. Queremos que la verdura quede blanda y transparente en unos 8 minutos, sin que llegue a dorarse del todo. Echa la calabaza, el calabacín y la patata. Dale vueltas con la cuchara de palo durante 3 minutos. Este paso marca la diferencia porque las verduras absorben el aceite e intensifican su sabor. Vierte el caldo justo hasta cubrir el guiso, sin pasarte. Ajusta de sal, pon la nuez moscada y deja que rompa a hervir. Tapa, baja el fuego y mantén la cocción unos 20 minutos hasta que pinches la patata y esté tierna. Reserva un poco de caldo por prudencia. Bate a máxima potencia un par de minutos hasta lograr una textura fina y sedosa. Si te parece muy espeso, devuélvele un poco del caldo reservado.

Trucos para que salga perfecto

Rehogar bien las hortalizas antes de añadir el caldo marca la pauta. Al dorar suavemente la cebolla y la calabaza, los azúcares naturales caramelizan ligeramente. Si sueles usar robot de cocina para acortar tiempos, una crema de calabaza monsieur cuisine resuelve el triturado con una textura fina sin manchar apenas.

Variantes de la receta

Esta fórmula básica admite mil retoques según lo que tengas por la nevera. En meses fríos, cuando apetece un plato más contundente, incorporar legumbres cocidas es un acierto total. Probar una crema de calabaza con garbanzos aporta cuerpo, proteínas y una textura densa riquísima.

Si buscas un toque refinado para una cena de fin de semana, sustituye parte del caldo por un chorro de lácteo. Hacer una crema de calabaza con nata redondea el plato, aportando un brillo espectacular y una untuosidad irresistible.

Con qué acompañar el puré de calabacín y calabaza

Un puñado de semillas de calabaza pasadas por la sartén, unos picatostes fritos con ajo o queso feta desmigado transforman el plato por completo.

Un huevo poché colocado justo encima en el momento de servir lo convierte en una cena completa. Al romper la yema, esta se mezcla con el puré caliente y queda de cine.

Cómo conservar el puré

Guárdalo en la nevera dentro de un recipiente de cristal hermético una vez templado. Aguanta impecable unos 4 días. Al no llevar lácteos en la base, no se corta ni coge raros olores.

También admite congelador. La patata congelada suele perder algo de textura al descongelar, pero se soluciona rápido: calientas a fuego suave y le das un golpe rápido de batidora para que vuelva a emulsionar.

Información nutricional

Calorías totales de la receta: 580 kcal aproximadamente (para toda la cazuela)

Calorías por porción: 145 kcal

Hidratos de carbono: 18 g

Proteínas: 3,5 g

Grasas: 7 g (procedentes principalmente del aceite de oliva virgen extra)

Fibra: 4 g

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española / Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena (primer plato)