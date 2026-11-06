Pelar huevos duros sin esfuerzo: añade un ingrediente al agua y la cáscara se desprenderá de una sola pieza

Pelar huevos duros puede ser una tarea bastante engorrosa, especialmente cuando la cáscara se queda pegada a la clara y se desprende en pequeños trozos. Sin embargo, existe un sencillo truco de cocina que puede facilitar esta tarea y que sólo requiere añadir un ingrediente al agua de cocción: bicarbonato de sodio.

Más allá del bicarbonato de sodio, hay otros factores que influyen en la facilidad para pelarlos: la frescura de los huevos, el tiempo de cocción y, especialmente, la forma de enfriarlos después.

Cómo pelar huevos duros de manera rápida y sencilla

Para pelar huevos duros con mayor facilidad, los chefs recomiendan añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio al agua de cocción. Este ingrediente aumenta la alcalinidad del agua y cambia su pH, facilitando la separación de la membrana que une la cáscara con la clara. Para poner en práctica este truco, basta con añadir media cucharadita por cada dos litros de agua.

Lo primero y más importante es introducirlos con una cuchara en el agua cuando ya esté hirviendo, evitando que golpeen el fondo de la cazuela. El tiempo de cocción dependerá del punto que se quiera conseguir. Para obtener una yema líquida con la clara firme, bastan unos 7 minutos; si se prefiere una yema blanda y suave, serán necesarios 8 minutos. Para conseguir una textura ligeramente cremosa, se recomiendan 10 minutos, mientras que para preparar huevos completamente duros habrá que dejarlos cocer entre 12 y 13 minutos.

Una vez cocidos, se retiran inmediatamente del agua caliente y se pasan a un recipiente con agua muy fría y varios cubitos de hielo. Este cambio brusco de temperatura detiene la cocción y ayuda a que la clara se separe ligeramente de la cáscara. Conviene dejarlos enfriar durante unos minutos antes de empezar a pelarlos; luego, basta con dar unos pequeños golpes sobre la encimera y hacerlos rodar suavemente con la palma de la mano para agrietar la cáscara por diferentes puntos.

Lo ideal es empezar a pelarlos por el extremo más ancho, donde se encuentra una pequeña cámara de aire. Si la cáscara sigue estando demasiado adherida, se puede retirar bajo un chorro suave de agua fría para ayudar a separar los pequeños fragmentos sin dañar la clara.

«El huevo es un alimento de gran valor nutritivo que aporta una cantidad moderada de energía, aproximadamente 84 kilocalorías por unidad de tamaño medio. Destaca especialmente por la calidad de sus proteínas, consideradas de alto valor biológico debido a que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones equilibradas. En cuanto a su composición nutricional, por cada 100 gramos de parte comestible, el huevo aporta unos 150 kilocalorías, 12,5 gramos de proteínas y 11,1 gramos de grasas. También contiene pequeñas cantidades de hidratos de carbono y carece prácticamente de fibra. Una unidad de unos 64 gramos proporciona alrededor de 84 kilocalorías, 7 gramos de proteínas y 6,3 gramos de grasas», detalla la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Huevos al estilo turco

#eggs #receta ♬ Copa Vacía – Shakira & Manuel Turizo @recetasdewilly HUEVOS AL ESTILO TURCO 🍳🍳 ⠀ Tienes que guardar y probar esta nueva receta saludable, fácil y rápida de huevos al estilo turco que está para FLIPAR. ¿Empezamos? ⠀ INGREDIENTES (Para 2 persona) ⠀ 🔸 4 huevos cocidos. 🔸 1 cebolla. 🔸 1 pimiento verde. 🔸 1 pimiento rojo. 🔸 400 gramos de tomate triturado. 🔸 1 cucharadita de pimentón dulce. 🔸 1 cucharada de sirope de agave. 🔸 Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). 🔸 Sal y pimienta al gusto. 🔸 Queso rallado al gusto. ⠀ PASOS A SEGUIR 👨‍🍳👩‍🍳 ⠀ 1️⃣ Cocemos 4 huevos, pelamos, cortamos por la mitad y reservamos. 2️⃣ En una sartén caliente y con aceite, añadimos todas las verduras con un poco de sal y pimienta y dejamos cocinar durante 10-15 minutos. 3️⃣ Cuando las verduras ya estén pochadas, añadimos el tomate con el pimentón, removemos y dejamos cocinar 5 minutos más. 4️⃣ Añadimos los huevos boca abajo y cubrimos con queso rallado. 5️⃣ Tapamos, apagamos el fuego y dejamos reposar hasta que se deshaga el queso. Y listo, ¡a disfrutar! ⠀ Si te ha gustado esta receta, dale like, compártela y cuéntame qué tal 🧡 ¡Sígueme y descubre nuevas recetas saludables todos los días! ⠀ #huevos

Para preparar esta receta para dos personas necesitamos cuatro huevos cocidos, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, 400 gramos de tomate triturado, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharada de sirope de agave, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y queso rallado al gusto.

Comenzamos cociendo los huevos, los pelamos, los cortamos por la mitad y reservamos. En una sartén con un poco de aceite, pochamos la cebolla y los pimientos troceados durante 10-15 minutos, añadiendo sal y pimienta. Cuando las verduras estén tiernas, incorporamos el tomate triturado, el pimentón y el sirope de agave, removemos y cocinamos otros cinco minutos. Después, colocamos los huevos con la parte cortada hacia abajo sobre la salsa, cubrimos con queso rallado y tapamos la sartén. Apagamos el fuego y dejamos reposar hasta que el queso se funda.