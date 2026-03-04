Helado de mantecado casero tradicional y cremoso

El helado de mantecado es uno de esos sabores clásicos que casi todo el mundo ha llegado a probar alguna vez. Es suave, muy muy cremoso, con ese punto dulce y un aroma a vainilla que lo hace irresistible. Mencionamos que muchas personas lo relacionan con las heladerías de toda la vida o con esos días de verano en los que un buen helado era el mejor plan refrescante.

La buena noticia es que puedes hacerlo fácilmente en casa. No tienes ni que ser un experto cocinero ni necesitas tener un heladera profesional (esto para aquellos que lo piensen). Con unos pocos ingredientes básicos y un poco de paciencia, conseguirás un resultado muy cremoso y rico

Si te gusta probar diferentes sabores, también puedes lanzarte a opciones diferentes como el Helado de mango (2 ingredientes), el cual es super fácil y queda muy refrescante.

Ingredientes

Para poder preparar este helado de mantecado, simplemente requieres ingredientes muy básicos que posiblemente tengas en tu propia cocina.

500 ml de nata para montar

250 ml de leche entera

120 g de azúcar

4 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Con estos ingredientes se consigue una mezcla cremosa y con ese sabor tan típico del mantecado tradicional.

Cómo preparar el helado paso a paso

1. Calentar la leche

Primero pon la leche en un cazo junto con la vainilla y caliéntala a fuego medio. No hace falta que hierva, simplemente que esté caliente para que los sabores se mezclen bien. Mientras tanto, en un bol mezcla las yemas de huevo con el azúcar. Remueve hasta que la mezcla se vea más clara y con una textura cremosa.

2. Mezclar todo

Ahora añade poco a poco la leche caliente a la mezcla de yemas y azúcar. Hazlo despacio y removiendo al mismo tiempo para que las yemas no se cocinen de golpe. Pon de nuevo al fuego y consigue una crema espesa.

3. Añadir la nata

Cuando retires el cazo del fuego, deja que la mezcla se enfríe un poco. Después añade la nata líquida y mezcla bien. Este paso es clave porque la nata es lo que hace que el helado quede súper cremoso.

4. Llevar al congelador

Pon el resultado en un recipiente para congelador. Mete a congelación y remueve cada tres horas para evitar que se cristalice.

Otros helados caseros que también puedes probar

Si te gusta preparar postres fresquitos en casa, hay muchas recetas que merece la pena probar.

Por ejemplo, el Helado de chocolate sin huevo es perfecto si quieres algo rápido y muy cremoso.

Otra opción interesante es el Helado de higos casero, que tiene un sabor muy diferente y sorprendente.

Si prefieres algo más refrescante, el Helado de arándanos casero es ideal para los días de mucho calor.

También puedes probar el Helado de coco sin leche, una opción genial para quienes no consumen lácteos.

Otra receta muy popular es el Helado de pistacho sin azúcar, que además es rápida y bastante ligera.

Y si te gustan los sabores cítricos, el Helado de mandarina casero es una alternativa fresca y muy aromática.