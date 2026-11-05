Cordero en olla exprés: receta fácil para conseguir una carne tierna y sabrosa

Preparar cordero solía significar atarse a la cocina durante horas, vigilando que el puchero no se quedara sin caldo mientras la carne ablandaba poco a poco. Hoy en día, la olla exprés se ha convertido en la mejor aliada para recortar tiempos sin renunciar a esa textura melosa que se deshace en la boca con solo mirarla. El secreto no está en complicarse con ingredientes imposibles, sino en tratar el producto con mimo desde el primer sellado. Si te apasiona la cocina de chup-chup tradicional pero adaptada a los ritmos actuales, seguro que disfrutas comparando este método rápido con un clásico cordero guisado hecho a fuego lento en cazuela de barro.

Ingredientes para hacer cordero en olla exprés

1,2 kg de carne de cordero troceada para guisar (faldas, cuello o trozos con hueso que aportan más gelatina)

3 cebollas grandes picadas en brunoise

4 dientes de ajo enteros y ligeramente machacados

2 tomates maduros rallados

200 ml de vino blanco seco

300 ml de caldo de carne o agua

Aceite de oliva virgen extra

2 ramitas de romero fresco y una hoja de laurel

Sal, pimienta negra en grano y una cucharadita de pimentón dulce

Cómo cocinar cordero en olla exprés paso a paso

Salpimentar los trozos de cordero y dorarlos en la misma olla con un buen fondo de aceite de oliva a fuego vivo hasta que la superficie quede bien tostada. Retirar la carne y reservar en un plato. En esa misma grasa impregnada de sabor, pochar la cebolla y los ajos a fuego medio hasta que cojan un tono dorado claro y la textura sea melosa. Incorporar el tomate rallado junto con el pimentón dulce, removiendo con rapidez para que no se queme mientras reduce el agua de la hortaliza. Devolver el cordero a la olla, verter el vino blanco y dejar que hierva a borbotones durante un par de minutos para evaporar el alcohol por completo. Añadir el caldo, el romero y el laurel, cerrar la tapa herméticamente y dejar cocinar a presión respetando los tiempos óptimos para evitar que la carne se pase de punto. Rectificar el punto de sal final.

Cuánto tiempo tiene que estar el cordero en la olla exprés

Calcular el reloj de presión requiere precisión, ya que un exceso de minutos dejará la carne seca y deshecha en hebras indeseadas. Una vez que la válvula comience a girar o suban los anillos indicadores de presión, el cordero suele necesitar entre 25 y 30 minutos a fuego medio-bajo, dependiendo del tamaño de los trozos y de si se trata de cordero lechal o ternasco.

Si al abrir la olla notas que el caldo ha quedado demasiado líquido, basta con dejar reducir la salsa sin la tapadera unos minutos más.

Para quienes disfrutan probando variantes tradicionales con patatas incorporadas en el mismo puchero, merece la pena echarle un vistazo a esta receta de estofado de cordero con patatas, o bien inspirarse en los aromas de una clásica caldereta de cordero.

Cómo conseguir que el cordero tierno y jugoso

El gran temor al usar la olla a presión con carnes grasas como el cordero es que el resultado quede pesado o con exceso de grasa flotando. Un truco infalible consiste en dejar reposar el guiso de un día para otro; la grasa solidifica en la superficie cuando se enfría, permitiendo retirarla fácilmente con una cuchara antes de volver a calentar el plato.

Además, elegir piezas con hueso marca la diferencia, ya que el colágeno natural se libera durante la cocción a presión, aportando una densidad y un brillo a la salsa que ninguna harina comercial puede imitar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de elaboración previa y 30 minutos de cocción a presión

Porciones: 4 comensales

Información nutricional: Alrededor de 2.800 calorías totales en la receta completa (unas 700 calorías por ración, dependiendo de la pieza de carne elegida y la cantidad de aceite empleada)

Tipo de cocina: Tradicional mediterránea de aprovechamiento rápido

Tipo de comida: Plato principal contundente de almuerzo