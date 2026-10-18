Los cocineros expertos coinciden: para que el tomate frito quede más rico «no agreges azúcar, mejor usa un poco de bicarbonato»

La salsa de tomate es una de esas preparaciones versátiles que combinan a la perfección con platos de pasta, pizzas, lasañas y otras receta. Para su elaboración, existen numerosos trucos para conseguir una salsa sabrosa y con la textura ideal.

Uno de los más populares consiste en añadir azúcar para suavizar la acidez del tomate. Sin embargo, varios cocineros europeos defienden una alternativa que permite reducirla sin modificar tanto el sabor original de la salsa. Se trata del bicarbonato de sodio, un ingrediente que ayuda a neutralizar parte de los ácidos presentes en el tomate sin necesidad de añadir azúcar.

El truco definitivo para que la salsa de tomate quede perfecta

El azúcar no reduce la acidez real del tomate, sino que modifica el equilibrio del sabor y hace que la salsa se perciba como menos ácida, aunque la acidez siga presente. Para suavizarla de forma más efectiva, puedes cocinar el tomate durante al menos 20-25 minutos, ya que la cocción ayuda a desarrollar mejor su sabor, o añadir una pizca de bicarbonato, que neutraliza parte de la acidez.

La cocinera recomienda incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato mientras se cocina la salsa. Al entrar en contacto con los ácidos del tomate, se produce una reacción que puede generar pequeñas burbujas en la superficie. Este efecto es normal y, tras unos instantes, ayuda a reducir parte de la acidez y a conseguir un sabor más suave.

«El azúcar solo altera el sabor, haciéndolo parecer menos ácido, sin realmente afectar la acidez del tomate. ¿Quieres una solución efectiva? Cocina el tomate durante al menos 20 a 25 minutos o agrega una pizca de bicarbonato. Este método neutraliza la acidez sin cambiar el sabor original del tomate», explica Roberta, chef italiana e influencer, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Heinz Wuth, experto en ciencia y gastronomía, explica en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde es conocido por su perfil @cienciaycocina, que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina con un alto contenido en pH que neutraliza parte de la acidez del tomate. Ahora bien, es importante utilizar una cantidad muy pequeña, ya que un exceso podría alterar su sabor natural.

Por lo general, la salsa de tomate se prepara con tomates maduros, ajo, aceite de oliva y sal. También se puede incorporar un poco de albahaca, como es habitual en la cocina italiana, para aportar un aroma fresco, así como cebolla morada, que añade un matiz de sabor y enriquece el resultado final.

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Receta de pasta boloñesa

#Pasta #CocinaFácil #salsaboloñesa #ragu ♬ sonido original – Ana Prieto @ricos_aprietos La forma de la pasta parece un detalle sin importancia… hasta que pruebas la misma salsa con formatos distintos y descubres que la experiencia cambia por completo 🍝🤔 📝 INGREDIENTES (4 raciones) • 340 g de carne picada • 1 cebolla grande • 1 zanahoria grande • 400 g de salsa de tomate • 75 ml de leche • AOVE • Pimienta negra molida al gusto • Orégano al gusto • Sal al gusto • Pasta al gusto (macarrones o espaguetis) • Queso rallado para servir 👩🏼‍🍳 ELABORACIÓN: 1️⃣ Calienta un poco de AOVE y pocha la cebolla picada. 2️⃣ Añade la zanahoria picada, una pizca de sal y cocina hasta que las verduras estén tiernas. 3️⃣ Incorpora la carne picada y sepárala bien para que quede suelta. 4️⃣ Añade pimienta negra y orégano al gusto. 5️⃣ Vierte la leche y cocina un par de minutos para que se integre. 6️⃣ Añade el tomate y deja cocinar a fuego medio-bajo hasta que la salsa reduzca y espese. 7️⃣ Cuece la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. 8️⃣ Emplata, añade la boloñesa por encima, queso rallado y un poco más de orégano. 💬 Yo sigo sin tener claro cuál me gusta más… ¿macarrones o espaguetis? #Boloñesa

Los ingredientes para cuatro raciones son: 340 g de carne picada, una cebolla grande, una zanahoria grande, 400 g de salsa de tomate, 75 ml de leche, aceite de oliva virgen extra (AOVE), pimienta negra molida, orégano y sal al gusto. También necesitarás pasta, como macarrones o espaguetis, y queso rallado para servir.

Para preparar la boloñesa, calienta un poco de aceite de oliva virgen extra en una sartén y pocha la cebolla previamente picada. A continuación, incorpora la zanahoria picada, añade una pizca de sal y cocina hasta que las verduras estén tiernas. Agrega la carne picada y sepárala bien con una cuchara para que quede suelta y se cocine de manera uniforme. Después, incorpora pimienta negra molida y orégano al gusto para darle más sabor.

Vierte la leche y deja cocinar durante un par de minutos para que se integre con la carne y las verduras. A continuación, añade la salsa de tomate y cocina a fuego medio-bajo hasta que reduzca y adquiera una textura espesa. Mientras tanto, cuece la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. Cuando esté lista, sírvela en los platos, reparte la salsa boloñesa por encima y termina con queso rallado y un poco más de orégano al gusto.