Los chefs expertos coinciden: para que la tortilla de patatas quede jugosa, no se añade cebolla «sino 4 espárragos y un puñado de cebollino»

Jesús Sánchez es el líder del reconocido restaurante Cenador de Amós, que cuenta con tres estrellas Michelin y recientemente se hizo viral después de haber una publicación en las redes sociales sobre una tortilla de patatas. «La tortilla fea», como la llamó este chef experto que innovó en esta receta con ingredientes como los espárragos blancos, guisantes, patatas de bolsa o cebollino para dar una textura más jugosa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tortilla fea del popular chef Jesús Sánchez.

Jesús Sánchez es uno de los maestros de cocina más importantes de España y así lo demuestra en su restaurante, Cenador de Amós, que cuenta con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde de Sostenibilidad. El Premio Nacional de Gastronomía se ha hecho viral en las redes sociales con un vídeo en el que ha hecho una tortilla de patatas a su manera. «¿Habéis oído hablar de la tortilla fea?», pregunta en las redes sociales antes de meterse en la elaboración de un plato innovador a la par que polémico.

«¿Qué creéis que es? Atentos porque nunca una tortilla fea ha sido más bonita y más rica», dice en un mensaje publicado en las redes en el que informa de los ingredientes nada usuales para una tortilla. «Y la vamos a elaborar, entre otros ingredientes, con patatas de bolsa (sí, habéis leído bien, de las de abrir y comer). El resto de ingredientes son premium, pero vosotros podéis adaptar a vuestro gusto y creatividad», afirma a la vez que deja claro que: «Hay días en los que el cuerpo te pide jugar, arriesgar y resolver una cena en cinco minutos con lo que hay en la despensa. ¡Y os aseguro que el resultado es increíble!».

El truco para que la tortilla quede jugosa

«Para preparar este delicioso plato de hoy tenemos que tener a mano al menos un espárrago blanco, unos guisantes de lágrima», cuenta sobre estos ingredientes que se utilizan de la siguiente manera: picando el espárrago y haciendo la mezcla.

Acto seguido, Jesús Sánchez comienza a batir cuatro huevos «y una vez batido le vamos a agregar unas patatas de bolsa». A esta mezcla se le añade cebollino picado para que la tortilla de patata quede más cremosa. Acto seguido, después de cuajar la tortilla, procede a saltear los guisantes y los añade en la parte superior de la tortilla. También añade la yema de espárragos y un poco de mayonesa en una tortilla de patata innovadora que se ha hecho viral en las redes sociales.

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Los ingredientes de esta tortilla de patatas viral son los siguientes:

Cuatro huevos

Patatas de bolsa

Guisantes

Bote de espárragos blancos

Cebollino

Mayonesa

Aceite

Sal

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