Cordero guisado asturiano: receta tradicional con patatas y una salsa deliciosa

Las montañas asturianas huelen a chimenea, a hierba mojada y, cuando se acerca el mediodía en los pueblos de interior, a un buen pote burbujeando despacio en la lareira. Entre los tesoros de su recetario tradicional, la cazuela de cordero ocupa un sitio de honor por derecho propio. No hablamos de platos veloces ni de soluciones de último minuto, sino de una cocina paciente que entiende el valor del chup-chup. Quien busca dominar esta especialidad norteña descubre pronto que el secreto no reside en enmascarar el producto con especias pesadas, sino en dejar que la carne, la patata y un caldo honesto se fundan en una salsa densa y oscura.

Si te atrae explorar las distintas variantes de este recetario pastoril, seguro que disfrutas comparando este método con la técnica clásica que propone cualquier buen cordero guisado de toda la vida.

Qué ingredientes lleva el cordero guisado asturiano

1,5 kg de carne de cordero troceada (preferiblemente falda, paletilla o pedazos con hueso que aporten colágeno)

4 patatas gallegas o de buena calidad para cocer

2 cebollas grandes picadas finas

3 dientes de ajo machacados con su piel

2 tomates maduros rallados sin piel

250 ml de vino blanco seco o sidra natural asturiana

500 ml de caldo de carne suave

Aceite de oliva virgen extra y una hoja de laurel

Una cucharadita de pimentón dulce y sal al gusto

Cómo hacer cordero guisado asturiano paso a paso

Salpimentar los trozos de carne y dorarlos en una cazuela amplia de hierro con un fondo generoso de aceite de oliva hasta que la superficie quede bien tostada y crujiente. Retirar el cordero a una fuente y reservar sus jugos. Pochar en esa misma grasa la cebolla y los ajos a fuego lento hasta que adquieran un tono caramelo suave y meloso. Echar el tomate rallado junto con el pimentón dulce, removiendo con rapidez para que no se amargue mientras reduce el agua vegetal. Devolver la carne a la cazuela, regar con la sidra o el vino blanco y dejar que el alcohol hierva a borbotones unos minutos hasta evaporarse por completo. Verter el caldo de carne, añadir el laurel y dejar cocer a fuego bajo durante al menos cuarenta minutos. Rectificar el punto de sal del guiso. Agregar las patatas cortadas en trozos grandes, rompiéndolas al final del corte para que suelten almidón, y mantener el fuego suave hasta que la patata esté tierna y la salsa haya espesado de forma natural.

Qué acompañamientos lleva el cordero guisado asturiano

En las casas de aldea del Principado, este plato es un almuerzo completo que no necesita demasiados adornos en la mesa. Las patatas integradas en el propio guiso ya actúan como el sustento perfecto, absorbiendo toda la grasa sabrosa del cordero y el fondo de sidra. Si acaso, una buena hogaza de pan de pueblo de miga densa resulta imprescindible para apurar el plato hasta dejarlo limpio.

Para dar un enfoque más festivo puedes inspirarte en la contundencia de una clásica caldereta de cordero, o bien explorar cocina de base con un reconfortante estofado de cordero con patatas de los que calientan el cuerpo en invierno.

Trucos para que un guiso de cordero tierno y sabroso

El mayor enemigo de esta carne es la prisa. Si utilizas cortes con hueso, el tuétano liberado durante la cocción lenta actúa como un espesante natural insuperable, pero si notas que la salsa pide más cuerpo, basta con aplastar un par de trozos de patata contra las paredes de la cazuela.

Otro detalle clave es el uso de sidra asturiana en lugar de vino blanco; la sutil acidez frutal de la manzana corta la grasa natural del cordero de manera magistral, dejando un poso aromático inconfundible en el paladar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos de trabajo previo y 1 hora y 10 minutos de chup-chup a fuego lento

Porciones: 4 comensales

Información nutricional: Unas 3.100 calorías totales en todo el guiso (aproximadamente 775 calorías por ración, variando según la pieza de carne elegida y la cantidad de aceite empleada)

Tipo de cocina: Tradicional asturiana de montaña / Guiso de puchero

Tipo de comida: Plato principal de almuerzo contundente