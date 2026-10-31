Cocineros tradicionales coinciden con Dani García: «Para que el caldo de cocido esté más bueno y no sepa rancio, tira siempre el agua del primer hervor»

El cocido madrileño es uno de esos platos tradicionales que convierten una comida en un auténtico ritual gastronómico. Los garbanzos, las verduras, las carnes y los embutidos se combinan en una elaboración que requiere tiempo, paciencia y una buena elección de los ingredientes. Aunque cada familia tiene sus propias costumbres, existen pequeños detalles que pueden darte un mejor resultado. ¿Cómo lo elabora el chef Dani García?

La preparación del caldo, la base de esta receta tan representativa de la cocina española debe conservar todo su sabor sin resultar excesivamente graso ni presentar aromas desagradables. El chef Dani García ha compartido su particular manera de preparar este plato en un programa de cocina de RTVE, donde explica cómo conseguir un caldo más limpio mediante un sencillo gesto durante la primera fase de cocción. El cocinero, conocido por reinterpretar recetas tradicionales con su propio estilo, presta especial atención al tratamiento de los huesos y a la eliminación de las impurezas que aparecen al comenzar el hervor. Además, propone separar los embutidos para controlar la grasa y añadir hierbabuena al caldo antes de incorporar los fideos.

Cómo elabora Dani García el cocido madrileño

Su versión respeta la esencia del cocido madrileño, pero introduce matices personales que permiten disfrutar de una preparación equilibrada, reconfortante y adecuada para compartir alrededor de la mesa.

La clave de la receta está en retirar el agua del primer hervor. Para ello, García coloca los huesos de jamón, los huesos de vaca, el morcillo y el tocino en una olla con agua fría. Cuando el líquido comienza a hervir, desecha esa primera agua y enjuaga los ingredientes antes de volver a cubrirlos con agua limpia.

Este procedimiento ayuda a retirar parte de las impurezas liberadas durante el calentamiento inicial y permite controlar mejor el sabor del caldo. Según explica el chef, el objetivo es evitar los matices rancios que pueden aportar algunos huesos de jamón.

Los ingredientes necesarios para preparar el cocido

300 g de garbanzos.

750 g de morcillo de vacuno.

250 g de gallina.

150 g de tocino ibérico y 150 g de panceta ibérica.

Dos huesos de caña de vaca, un hueso de rodilla y uno o dos huesos de jamón.

200 g de chorizo para cocido y 200 g de morcilla de cebolla.

Un nabo, dos puerros, tres zanahorias, una rama de apio y una cebolla.

Un kilogramo de repollo y 500 g de patatas.

300 g de fideos finos.

Sal y aceite de oliva virgen extra.