Avena con pudin de vainilla: cómo preparar este desayuno saludable y cremoso

¿Todavía no conoces todos los beneficios de incluir avena en el desayuno? Este cereal, que forma parte de la la familia de las poáceas, es un alimento muy interesante para empezar el día. Gracias a su alto contenido en minerales, vitaminas, fibra y antioxidantes, ayuda a controlar los niveles de colesterol y cuida la salud cardiovascular. Además, mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ofrece una gran sensación de saciedad. Su consumo, dentro de una alimentación saludable y equilibrada, es beneficioso para regular los niveles de glucosa en sangre.

Se trata de un alimento muy versátil que permite preparar desayunos saludables de manera rápida y sencilla. Una de las opciones más sencillas es cocinarla con leche o bebida vegetal y añadir fruta fresca, canela, frutos secos o un poco de miel. También se puede preparar un pudin de avena con vainilla, así como galletas caseras de avena, elaboradas con huevo, miel, aceite y pepitas de chocolate negro.

Avena con pudin de vainilla

Para preparar esta receta, necesitarás 50 gramos de copos de avena, 250 mililitros de leche (también puedes utilizar una bebida vegetal), 20 gramos de preparado para pudín de vainilla y un puñado de frutos rojos congelados. Estos ingredientes permiten elaborar un desayuno cremoso y con un agradable sabor a vainilla.

Empieza cocinando la avena con 200 mililitros de leche. Mientras tanto, mezcla el preparado para pudín con los 50 mililitros de leche restantes en un recipiente pequeño. Incorpora esta mezcla a la avena cuando esté hirviendo a fuego lento y remueve hasta conseguir la textura deseada. Por último, sirve la preparación todavía caliente y añade por encima los frutos rojos congelados.

La avena destaca por su contenido en fibra soluble, que contribuye a ralentizar la digestión del almidón y ayuda a mantener más estables los niveles de glucosa en sangre, especialmente después de las comidas. También favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Gracias a sus hidratos de carbono complejos, proporciona una mayor sensación de saciedad.

Además, es un cereal rico en proteínas, que contienen aminoácidos esenciales necesarios para la formación y regeneración de los tejidos. Entre sus propiedades nutricionales también destaca la presencia de grasas insaturadas, como el omega 6, que ayudan a mantener unos niveles saludables de colesterol LDL. Asimismo, contiene vitaminas del grupo B, fundamentales para el mantenimiento del sistema nervioso central, y minerales como el yodo y el calcio.

Galletas saludables

#galletassaludables #recetasfaciles #dulcessaludables #chocolate ♬ Whispers in a Misty Dawn – MaverickJazzCat @byalbanutri 10 dulces saludables · parte 5: galletas de avena y chocolate 🍪 Galletas de avena saludables y súper fáciles, sin rodillo ni cortapastas. Crujientes por fuera y tiernas por dentro. Ingredientes (8-10 galletas) • 1 huevo M • 1 cucharadita de vainilla • 40 g de aceite • 100 g de miel • 130 g de copos de avena • 40 g de chocolate negro troceado o pepitas Elaboración Mezcla el huevo, la vainilla, la miel y el aceite. Añade la avena y el chocolate y mezcla. Reposa la masa 10 minutos. Haz bolitas, ponlas en papel vegetal y aplástalas. Horno a 170 °C, 12-14 minutos. Déjalas enfriar antes de moverlas. 💡 El reposo es la clave de la textura. Al salir están blanditas por el centro y se endurecen al enfriar. 🍪 Avena: fibra e hidratos de absorción lenta. Chocolate negro: el toque de cacao. Galletas de avena caseras y fáciles. Guárdala y compártela con quien las vaya a hacer contigo 🤍 ¿Qué dulce quieres en la parte 6? #galletasdeavena

Para preparar entre ocho y diez galletas, necesitarás un huevo mediano, una cucharadita de esencia de vainilla, 40 gramos de aceite, 100 gramos de miel, 130 gramos de copos de avena y 40 gramos de chocolate negro troceado o en forma de pepitas. En primer lugar, mezcla el huevo con la vainilla, la miel y el aceite hasta integrar bien todos los ingredientes. A continuación, incorpora los copos de avena y el chocolate y remueve hasta conseguir una masa homogénea. Déjala reposar durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.

Después, forma pequeñas bolitas con la masa, colócalas sobre una bandeja cubierta con papel vegetal y aplástalas ligeramente para darles forma de galleta. Hornéalas a 170 °C durante 12-14 minutos. Cuando estén listas, sácalas del horno y espera a que se enfríen. Un aspecto fundamental es respetar el tiempo de reposo: al principio quedan blanditas por el centro, pero adquieren una textura más firme a medida que se enfrían.

Tortitas con chía

Finalmente, las tortitas de avena y chía son una alternativa sencilla y nutritiva para disfrutar de un buen desayuno. Para prepararlas, necesitas un huevo entero, dos claras, tres cucharadas de copos o harina de avena, una cucharada de semillas de chía y una taza de leche, que puede ser animal o vegetal.

También puedes añadir canela, vainilla y un poco de azúcar o edulcorante al gusto. Introduce todos los ingredientes en un recipiente y mezcla bien hasta conseguir una masa homogénea. A continuación, engrasa ligeramente una sartén con aceite y cocina pequeñas porciones de la mezcla por ambos lados hasta que las tortitas estén hechas. Puedes acompañarlas con fruta fresca o un poco de sirope.