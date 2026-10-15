Tacos Gobernador: la receta mexicana de gambas y queso que nació en Sinaloa

Los tacos Gobernador son de esas recetas que demuestran que unos pocos ingredientes bien combinados pueden dar mucho juego. Gambas salteadas, verduras, queso derretido y una tortilla de maíz doradita. Se originó en Mazatlán,un pueblo costero del estado mexicano de Sinaloa. Se dice que fue desarrollado en el restaurante Los Arcos para entretener al entonces gobernador, Francisco Labastida Ochoa. El plato gustó tanto que terminó incorporándose a la cocina popular mexicana. Hoy existen numerosas versiones, pero las gambas y el queso siguen siendo sus protagonistas.

Ingredientes

Para 4 personas:

500 g de gambas peladas.

10 tortillas pequeñas de maíz.

200 g de queso Oaxaca o mozzarella.

1 cebolla mediana.

1 pimiento rojo pequeño.

1 tomate maduro.

2 dientes de ajo.

1 chile jalapeño, opcional.

2 cucharadas de aceite de oliva.

15 g de mantequilla.

1 lima.

Cilantro fresco.

Sal y pimienta negra.

Cómo hacer tacos Gobernador paso a paso

Preparamos las verduras. Picamos la cebolla y el pimiento en trozos pequeños. Hacemos lo mismo con el tomate y los ajos. Si utilizamos jalapeño, retiramos las semillas para conseguir un picante más suave. Empezamos el sofrito. En una sartén con mantequilla cocinamos a fuego lento cebolla y pimiento en trozos pequeños. Incorporamos el ajo y el chile cuando las verduras comiencen a ablandarse. Añadimos el tomate. Removemos y mantenemos la cocción unos tres minutos. Interesa que pierda parte del agua, porque un relleno demasiado húmedo terminaría reblandeciendo las tortillas. Salteamos las gambas. Las incorporamos bien escurridas, salpimentamos y cocinamos durante dos o tres minutos. Deben quedar hechas, pero jugosas. Retiramos del fuego y mezclamos con cilantro picado y unas gotas de lima. Montamos los tacos. Calentamos una tortilla en otra sartén, distribuimos queso rallado sobre una mitad y colocamos encima una cucharada del relleno. Doblamos cuidadosamente. Cocinamos cada taco por ambos lados hasta que la tortilla esté ligeramente crujiente y el queso fundido. Los llevamos a la mesa recién hechos.

Trucos para que salga perfecto

Las gambas congeladas sirven perfectamente, siempre que estén bien descongeladas y secas. Si sueltan mucha agua durante la cocción, el resultado pierde intensidad y el relleno queda demasiado líquido.

Con el queso sucede algo parecido: importa más cómo funde que su precio. El Oaxaca es una excelente elección, aunque una mozzarella poco húmeda resuelve muy bien la receta.

Tampoco conviene llenar demasiado cada tortilla. Es preferible preparar un taco manejable que uno enorme cuyo relleno termine cayéndose al primer mordisco.

Variantes de la receta

En México es habitual encontrar versiones con chile poblano, que aporta un sabor vegetal muy agradable. También pueden prepararse con una mezcla de gambas y pescado blanco.

Si buscamos un toque diferente, unos champiñones salteados funcionan sorprendentemente bien.

Con qué acompañar tacos Gobernador

Una ensalada de col aliñada con lima resulta especialmente acertada. Su frescura contrasta con el queso caliente y ayuda a equilibrar el conjunto.

También podemos servir guacamole, salsa verde mexicana o frijoles. Las salsas, mejor aparte: así las tortillas conservan su textura y cada persona decide cuánto picante quiere añadir.

Cómo conservar tacos Gobernador

Puedes conservar solo el relleno del taco, en recipiente hermético, dos días en la nevera. Guardarlos ya preparados no es lo ideal, porque pierden su característico punto crujiente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 35 minutos.

Porciones: 4 personas (10 tacos).

Calorías totales: aproximadamente 2.120 kcal.

Calorías por porción: aproximadamente 530 kcal.

Tipo de cocina: Mexicana, de Sinaloa.

Tipo de comida: Plato principal, comida o cena.