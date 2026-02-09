Orejas de Carnaval en Thermomix: receta tradicional crujiente y sin complicaciones

Las orejas de Carnaval son uno de esos dulces que anuncian fiesta, tradición y cocina casera. Finas, crujientes y espolvoreadas con azúcar, forman parte imprescindible del recetario de estas fechas. Prepararlas en Thermomix no solo ahorra tiempo, sino que garantiza una masa perfecta, fácil de estirar y con un resultado espectacular. Si te gustan las Orejas de Carnaval tradicionales, esta versión te va a conquistar.

Un dulce de Carnaval con mucha historia

Las orejas de Carnaval tienen su origen en el norte de España, especialmente en Galicia, donde se elaboran junto a otros clásicos de estas fechas. Su nombre viene de su forma irregular y fina, similar a una oreja, y su textura crujiente es clave para que sean auténticas. Comparten protagonismo con recetas como la Receta de buñuelos de Carnaval o las Filloas clásicas gallegas, formando un trío irresistible durante el Entroido.

La Thermomix permite respetar la esencia tradicional, pero simplificando pasos y asegurando una masa homogénea desde el primer intento.

Ingredientes básicos para orejas de Carnaval en Thermomix

Para unas orejas crujientes y ligeras necesitas ingredientes sencillos:

1 huevo

50 g de mantequilla derretida

50 ml de licor (anís o aguardiente)

100 ml de agua templada

1 pizca de sal

350–400 g de harina de trigo

Aceite suave para freír

Azúcar glas para espolvorear

El licor aporta aroma, pero puedes reducir la cantidad o sustituirlo por zumo de naranja si lo prefieres.

Cómo preparar orejas de Carnaval crujientes en Thermomix

Pon en el vaso el huevo, la mantequilla, el licor, el agua y la sal. Mezcla 20 segundos a velocidad 4. Añade la harina poco a poco y amasa 2 minutos a velocidad espiga, poco a poco consigue una masa lisa y elástica que no se pegue a las manos. Forma una bola, cúbrela con un paño y la pones a reposar al menos 30 minutos. Con ello vas a poder estirar la masa muy fina sin que se encoja. Divide la masa en porciones pequeñas. Con un rodillo, estira cada una hasta que quede casi transparente. Cuanto más fina, más crujiente quedará al freír. Calienta abundante aceite en una sartén amplia. Fríe las orejas de una en una, bañándolas con el aceite caliente para que se inflen ligeramente. Dales la vuelta cuando estén doradas y retíralas sobre papel absorbente. Espolvorea azúcar glas cuando aún estén templadas.

Trucos para que queden perfectas

Estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada, pero sin exceso.

El aceite no debe humear : si está demasiado caliente, se dorarán rápido y quedarán crudas.

Puedes aromatizar el azúcar con ralladura de limón o naranja.

Si te gustan menos grasas, fríe pocas a la vez para mantener la temperatura estable.

Cómo servir y conservar las orejas de Carnaval

Las orejas están en su mejor momento el mismo día, cuando conservan todo su crujiente. Sírvelas solas, con chocolate caliente o junto a otros dulces típicos de Carnaval para una mesa variada y tradicional. Si necesitas guardarlas, hazlo en una caja metálica, sin taparlas herméticamente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos + reposo

Porciones: 20–25 orejas

Información nutricional: aprox. 2.300–2.500 kcal totales (según tamaño y fritura)

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre / Dulce festivo

Crujientes, doradas y llenas de tradición, estas orejas de Carnaval en Thermomix demuestran que lo clásico y lo práctico pueden ir de la mano… y quedar deliciosos