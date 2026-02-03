Flores de Carnaval en Thermomix: dulces tradicionales fáciles y crujientes

Las Flores de Carnaval en Thermomix son uno de esos dulces que anuncian fiesta, reunión y mesa compartida. Crujientes por fuera, ligeras y doradas, tienen ese punto artesanal que recuerda a las recetas de siempre, pero con la comodidad de la cocina moderna. Prepararlas en Thermomix simplifica el proceso y asegura una masa homogénea, sin grumos y con la textura perfecta para que queden finas y quebradizas al freír. Son ideales para quienes quieren mantener la tradición sin complicarse demasiado.

Este dulce, muy popular en distintas zonas de España, recibe nombres diferentes según la región, pero la esencia es la misma: una masa sencilla que se fríe con un molde especial hasta formar una flor delicada y crujiente. Si te interesa conocer la versión clásica, puedes consultar las Flores de Carnaval tradicionales, donde se explica el origen y la elaboración más antigua de este postre tan ligado a estas fechas.

La ventaja de la Thermomix

La ventaja de usar Thermomix está en la rapidez y en el control. En pocos minutos se mezclan los ingredientes a la velocidad adecuada, logrando una masa fluida, ni demasiado espesa ni demasiado líquida. Esto es clave para que la flor se adhiera bien al molde caliente y se desprenda sin romperse durante la fritura. Además, al mantener una proporción exacta, todas las flores salen prácticamente iguales.

Las Flores de Carnaval suelen formar parte de una mesa variada de dulces típicos. En muchas casas se combinan con otros clásicos como los Buñuelos de Carnaval caseros, esponjosos y aromáticos, o incluso con propuestas más internacionales como el Bizcocho italiano de Carnaval, que aporta un contraste más tierno frente al crujiente de las flores. Tener varias opciones permite adaptarse a todos los gustos.

En cuanto al sabor, estas flores destacan por su ligereza. No resultan empalagosas, ya que el dulzor se ajusta al final con azúcar glas o un toque de miel. Al freírse correctamente, apenas absorben aceite, lo que hace que sean más agradables al paladar y fáciles de comer, incluso varias seguidas. Ese “crack” al morderlas es parte de su encanto.

El proceso y sus trucos

El proceso en Thermomix comienza batiendo huevos, leche y un poco de azúcar hasta integrar. Después se añade la harina y un toque de anís o ralladura de limón, según la versión que prefieras. La máquina se encarga de dejar la masa lista en pocos minutos. A partir de ahí, el trabajo pasa a la sartén, donde el molde caliente da forma a cada flor antes de que se dore en aceite bien caliente.

Un truco importante es respetar la temperatura del aceite. Debe estar lo suficientemente caliente para que la flor se despegue sola del molde, pero sin llegar a humear. Una vez fritas, se escurren bien sobre papel absorbente y se espolvorean justo antes de servir. Recién hechas están en su mejor momento, aunque también se conservan bien durante varias horas si se guardan en un recipiente abierto.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 20 flores aproximadamente

Información nutricional: unas 900 calorías totales para la receta completa

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre festivo de Carnaval

Como recomendación final, acompaña estas flores con un café, un chocolate caliente o incluso un vino dulce, según el momento del día. Son un bocado sencillo, pero lleno de memoria culinaria, que conecta generaciones. Prepararlas en casa, con calma y buena música, convierte la receta en una experiencia que va más allá del resultado final en el plato. Además, visualmente lucen mucho: una bandeja llena de flores doradas siempre llama la atención.