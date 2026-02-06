Cocido de Carnaval: receta tradicional paso a paso para disfrutar en casa

El Cocido de Carnaval es uno de esos platos que no se improvisan, pero que tampoco necesitan complicaciones raras. Es cocina de toda la vida, hecha con tiempo, paciencia y una olla grande que va soltando aromas poco a poco. Tradicionalmente se prepara justo antes de la Cuaresma, cuando el cuerpo pedía platos contundentes y la mesa se llenaba de comida para compartir sin prisas.

No es solo un plato caliente para el invierno, es una comida de reunión. El cocido invita a sentarse, a hablar, a repetir y a alargar la sobremesa. Cada casa tiene su versión, pero la idea siempre es la misma: combinar carnes, legumbres y verduras hasta conseguir un plato completo, potente y muy reconfortante.

Ingredientes principales del Cocido de Carnaval

La lista de ingredientes no es complicada, pero conviene elegirlos bien. Un buen cocido empieza por una buena materia prima. Para una receta clásica necesitarás:

400 g de garbanzos secos

300 g de morcillo de ternera

1 trozo de tocino

1 chorizo

1 trozo de panceta

1 hueso de jamón

1 gallina o pollo

2 patatas grandes

1 repollo o berza

Sal al gusto

Un consejo importante: deja los garbanzos en remojo la noche anterior. Este paso marca la diferencia para que queden tiernos y bien cocidos.

Preparación paso a paso

Empieza colocando todas las carnes en una olla grande con agua fría. Lleva al fuego y, cuando empiece a hervir, retira la espuma que aparece en la superficie. No es un paso bonito, pero sí necesario para un caldo limpio. Baja el fuego y deja que cueza lentamente durante una hora y media. Pasado ese tiempo, añade los garbanzos escurridos. El cocido debe hervir suave, sin prisas. Aquí es donde empieza a coger carácter y sabor. Mientras tanto, cuece el repollo o la berza aparte con un poco de sal. Cuando esté tierno, escúrrelo bien y resérvalo. Las patatas se incorporan al cocido principal unos 30 minutos antes de terminar la cocción, para que no se deshagan. Al final, prueba el caldo y ajusta la sal. Apaga el fuego y deja reposar el cocido unos minutos. Ese descanso final hace que todo se asiente y sepa todavía mejor.

Cómo servir el Cocido de Carnaval

El cocido se puede servir de varias formas. Hay quien lo presenta en vuelcos: primero el caldo, luego los garbanzos con verduras y, por último, las carnes troceadas. Otros lo ponen todo junto en una fuente grande. No hay una única forma correcta.

Con pan y buen apetito, el plato está más que completo. Aun así, en Carnaval siempre queda hueco para algo dulce. Después de una comida así, apetecen postres ligeros y crujientes como las Orejas de Carnaval tradicionales o unos esponjosos Buñuelos de Carnaval, perfectos para compartir sin pensar demasiado.

El final dulce que nunca falla

En muchas casas, sobre todo en el norte, el menú de Carnaval no se entiende sin un postre sencillo al final. Las Filloas clásicas gallegas son ideales para cerrar la comida: finas, suaves y fáciles de preparar, equilibran perfectamente un plato tan contundente.

El Cocido de Carnaval es tradición, conversación y tiempo compartido. Puede llevar horas, sí, pero cada cucharada compensa. Prepararlo en casa es una forma de mantener vivas esas comidas largas que saben a fiesta, a familia y a cocina hecha sin atajos. Un plato que, una vez servido, habla por sí solo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: unas 3 horas

Porciones: 6 personas

Información nutricional: aproximadamente 850 calorías por ración

Tipo de cocina: Cocina tradicional española

Tipo de comida: Plato principal / comida festiva