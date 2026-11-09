El chef Mario Sandoval desvela su receta de la Corona de la Almudena, el dulce más típico de Madrid

Hoy Madrid está de fiesta. La capital celebra a su patrona, la Virgen de la Almudena, y cada 9 de noviembre, desde hace más de un siglo, los madrileños tienen una cita muy especial. Su historia se remonta a 1085, cuando, según cuenta la leyenda, la imagen de la Virgen fue encontrada por Alfonso VI en un recoveco de la muralla árabe de la ciudad, donde habría permanecido oculta durante siglos. En 1908, el papa Pío X le otorgó oficialmente el título de patrona de Madrid.

Desde entonces, miles de ciudadanos se reúnen cada año para rendirle homenaje. A la ofrenda floral, la misa, la vigilia de jóvenes y la procesión se suman las propuestas gastronómicas. Muchas familias aprovechan la fecha para reunirse alrededor de un buen cocido madrileño y un postre que desde años se ‘corona’ y nunca mejor dicho. Se trata de la Corona de la Almudena, un dulce creado en honor a la patrona que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del 9 de noviembre.

El origen de la Corona de la Almudena y dónde probarla en Madrid

La Corona de la Almudena nació como homenaje a la Virgen, que además de ser patrona de la ciudad es también patrona de los pasteleros. Aunque recuerda al roscón de Reyes, tiene personalidad propia y una historia ligada a la tradición repostera madrileña. En sus primeras versiones se preparaba con crema pastelera y almíbar de naranja, aunque con el paso del tiempo han aparecido otras variedades con nata, trufa y diferentes rellenos.

Las diferencias con el roscón son varias. La Corona de la Almudena suele ser algo más pequeña, no lleva licor ni agua de azahar y tampoco esconde una sorpresa en su interior. Se decora con azúcar, frutas escarchadas, crema o incluso con una pequeña figura de la Virgen.

Durante estos días, numerosas pastelerías de Madrid incorporan este dulce a sus escaparates. Aunque la propuesta que siempre triunfa es la del Relais & Châteaux Hotel Orfila, donde el chef Mario Sandoval ofrece su propia interpretación de la receta. La Corona de la Almudena estará disponible desde el 9 de noviembre durante los desayunos y las meriendas, además del brunch de los domingos, a lo largo de todo el mes.

El hotel, ubicado en un palacio de 1886 en el barrio de Chamberí, propone disfrutar de este postre en sus salones de inspiración clásica o en su jardín interior. Esta segunda edición refuerza el vínculo del establecimiento con las tradiciones madrileñas y suma la creación de Sandoval a su calendario gastronómico de noviembre.

La receta de la Corona de la Almudena de Mario Sandoval

El chef Mario Sandoval reinterpreta este dulce castizo respetando su esencia y aportando su sello personal. La receta que propone el Hotel Orfila está pensada para diez personas y combina una masa enriquecida con leche, miel y mantequilla con un relleno de azúcar moreno, canela, mantequilla y nueces.

Ingredientes para 10 personas

Para la masa:

120 ml de leche templada.

30 ml de miel.

8 g de sal.

1 yema de huevo.

300 g de harina de fuerza.

15 g de levadura fresca.

30 g de mantequilla sin sal.