El chef Mario Sandoval desvela su receta de la Corona de la Almudena, el dulce más típico de Madrid
Aunque se confunde con el roscón de Reyes, este postre madrileño no lleva licor ni agua de azahar ni esconde una sorpresa en su interior
Hoy Madrid está de fiesta. La capital celebra a su patrona, la Virgen de la Almudena, y cada 9 de noviembre, desde hace más de un siglo, los madrileños tienen una cita muy especial. Su historia se remonta a 1085, cuando, según cuenta la leyenda, la imagen de la Virgen fue encontrada por Alfonso VI en un recoveco de la muralla árabe de la ciudad, donde habría permanecido oculta durante siglos. En 1908, el papa Pío X le otorgó oficialmente el título de patrona de Madrid.
Desde entonces, miles de ciudadanos se reúnen cada año para rendirle homenaje. A la ofrenda floral, la misa, la vigilia de jóvenes y la procesión se suman las propuestas gastronómicas. Muchas familias aprovechan la fecha para reunirse alrededor de un buen cocido madrileño y un postre que desde años se ‘corona’ y nunca mejor dicho. Se trata de la Corona de la Almudena, un dulce creado en honor a la patrona que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del 9 de noviembre.
El origen de la Corona de la Almudena y dónde probarla en Madrid
La Corona de la Almudena nació como homenaje a la Virgen, que además de ser patrona de la ciudad es también patrona de los pasteleros. Aunque recuerda al roscón de Reyes, tiene personalidad propia y una historia ligada a la tradición repostera madrileña. En sus primeras versiones se preparaba con crema pastelera y almíbar de naranja, aunque con el paso del tiempo han aparecido otras variedades con nata, trufa y diferentes rellenos.
Las diferencias con el roscón son varias. La Corona de la Almudena suele ser algo más pequeña, no lleva licor ni agua de azahar y tampoco esconde una sorpresa en su interior. Se decora con azúcar, frutas escarchadas, crema o incluso con una pequeña figura de la Virgen.
Durante estos días, numerosas pastelerías de Madrid incorporan este dulce a sus escaparates. Aunque la propuesta que siempre triunfa es la del Relais & Châteaux Hotel Orfila, donde el chef Mario Sandoval ofrece su propia interpretación de la receta. La Corona de la Almudena estará disponible desde el 9 de noviembre durante los desayunos y las meriendas, además del brunch de los domingos, a lo largo de todo el mes.
El hotel, ubicado en un palacio de 1886 en el barrio de Chamberí, propone disfrutar de este postre en sus salones de inspiración clásica o en su jardín interior. Esta segunda edición refuerza el vínculo del establecimiento con las tradiciones madrileñas y suma la creación de Sandoval a su calendario gastronómico de noviembre.
La receta de la Corona de la Almudena de Mario Sandoval
El chef Mario Sandoval reinterpreta este dulce castizo respetando su esencia y aportando su sello personal. La receta que propone el Hotel Orfila está pensada para diez personas y combina una masa enriquecida con leche, miel y mantequilla con un relleno de azúcar moreno, canela, mantequilla y nueces.
Ingredientes para 10 personas
Para la masa:
Para el relleno:
- 50 g de mantequilla sin sal.
- 60 g de azúcar moreno.
- 5 g de canela en polvo.
- 90 g de nueces.
Cómo preparar la Corona de la Almudena paso a paso
1. Prepara la masa. En una jarra, mezcla la leche templada con la levadura fresca, la miel y la yema de huevo. Reserva. En otro recipiente, combina la harina con la sal y añade poco a poco la mezcla anterior. Amasa durante unos cinco minutos e incorpora la mantequilla en dados. Continúa amasando hasta conseguir una masa uniforme y suave. Cubre con film y deja levar durante una hora, o hasta que duplique su volumen.
2. Elabora el relleno. Pica las nueces y mezcla la canela con el azúcar moreno y la mantequilla a temperatura ambiente hasta obtener una pasta homogénea. Reserva. Cuando la masa haya levado, estírala con un rodillo sobre una superficie engrasada hasta formar un rectángulo de unos 40 x 50 centímetros. Extiende el relleno y reparte las nueces por encima.
3. Da forma a la corona y hornea. Enrolla la masa hasta formar un cilindro. Córtalo a lo largo, dejando uno de los extremos unido, y trenza las dos partes con el relleno hacia arriba. Une los extremos para formar una corona, píntala con leche y espolvorea azúcar moreno. Deja que repose y leve durante una hora más. Precalienta el horno a 180 ºC y hornea durante unos 25 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado.
Ahora solo queda disfrutar de este dulce tan madrileño y celebrar a la Virgen de la Almudena por todo lo alto.