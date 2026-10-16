Aperitivos con calabaza: recetas fáciles y originales

La calabaza suele quedar encasillada en los guisos de abuela o en las cremas calientes del pleno invierno. Sin embargo, cuando llega la temporada, este vegetal dulce y carnoso se convierte en el comodín perfecto para deslumbrar en el aperitivo. Su textura agradece los contrastes crujientes, se lleva de maravilla con los quesos curados y absorbe el toque de las especias morunas con una facilidad pasmosa.

A continuación vas a encontrar algunas ideas para transformar una hortaliza humilde en el centro de todas las miradas. Nos centraremos en detalle en los emblemáticos buñuelos salados con queso de cabra y romero, pero también repasaremos variantes fantásticas como los bastones crujientes al horno o los chupitos templados de cuchara, donde opciones como la Crema de calabaza monsieur cuisine te ahorrarán un tiempo valiosísimo en la cocina sin restar un ápice de cremosidad.

Ingredientes

400 g de calabaza (variedad Cacahuete o Carruzo, limpia y sin piel)

100 g de queso de cabra en rulo (sin la corteza dura)

2 huevos camperos L

80 g de harina de trigo común

1 cucharadita de levadura química tipo Royal

1 ramita de romero fresco picado muy fino

1 diente de ajo pequeño

Sal marina y pimienta negra recién molida

Aceite de oliva virgen extra para freír o pintar

Cómo hacer buñuelos salados de calabaza y queso paso a paso

Cocinar la calabaza. Asa la calabaza cortada en dados al horno a 200 °C durante 20 minutos o cocínala al vapor hasta que quede tierna. Evita hervirla en abundante agua para que no absorba exceso de humedad. Formar el puré base. Chafa la calabaza caliente con un tenedor en un bol amplio junto con el diente de ajo rallado, la sal, la pimienta y el romero fresco. Deja que entibie un par de minutos. Bate los huevos e incorpóralos al puré. Desmiga el queso de cabra con las manos e intégralo sin deshacerlo del todo, buscando que queden tropezones visibles. Añade la harina junto con la levadura tamizándolas con un colador. Mezcla con una espátula mediante movimientos suaves hasta obtener una masa densa pero manejable. Cocinado. Calienta abundante aceite de oliva a 170 °C y ve echando porciones con ayuda de dos cucharas. Fríe durante 3 minutos hasta que se doren de forma uniforme. Si prefieres evitar la sartén, puedes formarlos sobre papel vegetal y hornearlos a 190 °C durante 15 minutos. Pasa los buñuelos a un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa y sírvelos inmediatamente mientras el queso esté fundido.

Trucos para que salga perfecto

El verdadero secreto de cualquier aperitivo donde la calabaza sea protagonista reside en el control del agua. Si usas calabaza cocida en agua, conviene escurrirla sobre un colador fino durante quince minutos presionando ligeramente. Un puré aguado arruinará la consistencia de la masa y obligará a añadir demasiada harina, lo que apelmazaría el resultado final.

Variantes de la receta

Si buscas diversificar la mesa de picoteo con alternativas de cuchara o untables, hay caminos riquísimos. Por ejemplo, presentar la calabaza en chupitos calientes acompañados de crujiente de jamón siempre es un acierto seguro. Para una versión con un extra de proteína y textura vegetal, preparar una Crema de calabaza con garbanzos te servirá como un dip especiado fabuloso para mojar pan de pita o picos crujientes.

Otra idea para disfrutar es una clásica Crema de calabaza con nata servida en vasos pequeños de cristal con semillas de calabaza tostadas por encima.

Con qué acompañar los aperitivos de calabaza

Estos bocados salados casan de maravilla con vinos blancos jóvenes de buena acidez que corten la untuosidad del queso, como un Rueda Verdejo o un Albariño fresco. Si prefieres cerveza, una de trigo o una Ale artesanal de amargor moderado resulta una compañera impecable.

Cómo conservar los aperitivos de calabaza

En caso de que haya cantidades adicionales de buñuelos y de masa puedes conservarlos en un recipiente en el refrigerador, pero no por más de tres días.

La masa cruda también admite congelación perfectamente en porciones individuales.

Información nutricional

La calabaza aporta una cantidad apreciable de fibra y betacarotenos con un aporte calórico muy modesto por sí sola. Al combinarla con huevo y queso de cabra, obtenemos un bocado saciante y nutritivo.

Calorías totales de la receta: 920 kcal aprox. (para toda la tanda de buñuelos).

Calorías por porción (4-5 unidades): 230 kcal.

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 22 g

Proteínas: 9 g

Ficha técnica de la receta principal

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 15 minutos de horneado)

Porciones: 4 personas (unos 16-20 buñuelos pequeños)

Tipo de cocina: Mediterránea / Creativa

Tipo de comida: Aperitivo / Entrante