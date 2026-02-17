Recetas en freidora de aire

Setas en airfryer: receta rápida y sabrosa

Setas en freidora de aire
setas en air fryer.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Te explicamos cómo cocinar setas en airfryer para que queden doradas, sabrosas y listas en pocos minutos.

Receta setas cardo ajo y perejil

Receta paccheri rellenos de setas

Revuelto de setas con gambas

Las setas en airfryer son de esas recetas que descubres casi por casualidad y después repites sin parar. Rápidas, sabrosas y con muy poco aceite. Si ya te gustaban en sartén, espera a probarlas así: quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y con el sabor mucho más concentrado. Y lo mejor, sin apenas esfuerzo.

En España tenemos una variedad impresionante de setas. Si te apetece disfrutar en la cocina, puedes echar un vistazo a las Principales setas comestibles en España y descubrir nuevas opciones para experimentar en casa.

Ingredientes para 4 personas

  • 500 gramos de setas variadas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo picados
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida
  • Perejil fresco opcional

    • Puedes usar un solo tipo o mezclar varias. La combinación de texturas y matices hace que el plato gane en personalidad.Champiñones

    Preparación sencilla

    1. Empieza limpiando las setas con un paño húmedo o papel de cocina. Mejor no meterlas bajo el grifo, porque absorben agua como una esponja y luego no se doran igual. Si son grandes, córtalas en trozos medianos; si son pequeñas, déjalas tal cual.
    2. Ponlas en un bol amplio y añade el aceite, el ajo, la sal y la pimienta. Remueve con calma para que todas queden bien impregnadas. No necesitas más grasa: la airfryer hará el resto.

    A la freidora de aire

    1. Precalienta la airfryer a 190 ºC durante tres minutos. Después, coloca las setas en la cesta en una sola capa. Nada de amontonarlas demasiado. Si hace falta, mejor cocinar en dos tandas.
    2. Programa entre 8 y 12 minutos a 190 ºC. A mitad de tiempo, abre la cesta y remueve ligeramente para que se hagan de forma uniforme. Verás cómo van reduciendo tamaño y tomando ese tono dorado tan apetecible.

    El aire caliente ayuda a que pierdan parte del agua de manera controlada, concentrando su sabor natural sin necesidad de estar pendiente de la sartén. El resultado recuerda bastante a unas clásicas Setas salteadas, pero con menos aceite y menos complicaciones.

    Pequeños trucos que suman

    • Si te gustan más crujientes, añade uno o dos minutos extra al final, vigilando que no se pasen. También puedes añadir unas gotas de limón justo al sacarlas para potenciar el sabor.
    • Otra idea interesante es incorporar especias como tomillo, romero o un toque de pimentón ahumado antes de cocinarlas. Incluso un poco de queso rallado en los últimos minutos crea una capa ligera y sabrosa.

    Cómo disfrutarlas

    Estas setas en airfryer funcionan genial como guarnición de carnes o pescados, pero también pueden ser protagonistas. Una tostada con queso de cabra y setas doradas es un acierto seguro. También quedan perfectas en ensaladas templadas o como relleno de wraps.

    Si te gustan los arroces con sabor intenso, puedes inspirarte en una Receta paella setas y secreto ibérico y utilizar estas setas ya hechas como base para el sofrito. Ahorras tiempo y el resultado sigue siendo espectacular.

    También combinan de maravilla con huevos, pasta fresca o dentro de una tortilla jugosa. Son bajas en calorías, aportan fibra, vitaminas del grupo B y minerales, y además resultan saciantes.

    Una vez que encuentras el punto exacto en tu modelo de airfryer, el proceso se vuelve casi automático. Solo necesitas controlar el tiempo y no llenar demasiado la cesta. Así de simple.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10 minutos
    Tiempo de cocción: 8-12 minutos
    Porciones: 4 personas

    Información nutricional aproximada por ración:
    Calorías totales: 110 kcal
    Proteínas: 4 g
    Grasas: 7 g
    Hidratos de carbono: 8 g

    Tipo de cocina: Cocina mediterránea
    Tipo de comida: Guarnición o entrante

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas