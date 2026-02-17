Setas en airfryer: receta rápida y sabrosa
Te explicamos cómo cocinar setas en airfryer para que queden doradas, sabrosas y listas en pocos minutos.
Receta setas cardo ajo y perejil
Receta paccheri rellenos de setas
Revuelto de setas con gambas
Las setas en airfryer son de esas recetas que descubres casi por casualidad y después repites sin parar. Rápidas, sabrosas y con muy poco aceite. Si ya te gustaban en sartén, espera a probarlas así: quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y con el sabor mucho más concentrado. Y lo mejor, sin apenas esfuerzo.
En España tenemos una variedad impresionante de setas. Si te apetece disfrutar en la cocina, puedes echar un vistazo a las Principales setas comestibles en España y descubrir nuevas opciones para experimentar en casa.
Ingredientes para 4 personas
Puedes usar un solo tipo o mezclar varias. La combinación de texturas y matices hace que el plato gane en personalidad.
Preparación sencilla
- Empieza limpiando las setas con un paño húmedo o papel de cocina. Mejor no meterlas bajo el grifo, porque absorben agua como una esponja y luego no se doran igual. Si son grandes, córtalas en trozos medianos; si son pequeñas, déjalas tal cual.
- Ponlas en un bol amplio y añade el aceite, el ajo, la sal y la pimienta. Remueve con calma para que todas queden bien impregnadas. No necesitas más grasa: la airfryer hará el resto.
A la freidora de aire
- Precalienta la airfryer a 190 ºC durante tres minutos. Después, coloca las setas en la cesta en una sola capa. Nada de amontonarlas demasiado. Si hace falta, mejor cocinar en dos tandas.
- Programa entre 8 y 12 minutos a 190 ºC. A mitad de tiempo, abre la cesta y remueve ligeramente para que se hagan de forma uniforme. Verás cómo van reduciendo tamaño y tomando ese tono dorado tan apetecible.
El aire caliente ayuda a que pierdan parte del agua de manera controlada, concentrando su sabor natural sin necesidad de estar pendiente de la sartén. El resultado recuerda bastante a unas clásicas Setas salteadas, pero con menos aceite y menos complicaciones.
Pequeños trucos que suman
- Si te gustan más crujientes, añade uno o dos minutos extra al final, vigilando que no se pasen. También puedes añadir unas gotas de limón justo al sacarlas para potenciar el sabor.
- Otra idea interesante es incorporar especias como tomillo, romero o un toque de pimentón ahumado antes de cocinarlas. Incluso un poco de queso rallado en los últimos minutos crea una capa ligera y sabrosa.
Cómo disfrutarlas
Estas setas en airfryer funcionan genial como guarnición de carnes o pescados, pero también pueden ser protagonistas. Una tostada con queso de cabra y setas doradas es un acierto seguro. También quedan perfectas en ensaladas templadas o como relleno de wraps.
Si te gustan los arroces con sabor intenso, puedes inspirarte en una Receta paella setas y secreto ibérico y utilizar estas setas ya hechas como base para el sofrito. Ahorras tiempo y el resultado sigue siendo espectacular.
También combinan de maravilla con huevos, pasta fresca o dentro de una tortilla jugosa. Son bajas en calorías, aportan fibra, vitaminas del grupo B y minerales, y además resultan saciantes.
Una vez que encuentras el punto exacto en tu modelo de airfryer, el proceso se vuelve casi automático. Solo necesitas controlar el tiempo y no llenar demasiado la cesta. Así de simple.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción: 8-12 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional aproximada por ración:
Calorías totales: 110 kcal
Proteínas: 4 g
Grasas: 7 g
Hidratos de carbono: 8 g
Tipo de cocina: Cocina mediterránea
Tipo de comida: Guarnición o entrante