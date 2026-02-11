Salchichas a la sidra: receta fácil y sabrosa

Hay platos que no necesitan ponerse elegantes para conquistar la mesa. Las salchichas a la sidra son exactamente eso: cocina directa, sencilla y con muchísimo sabor. En el norte de España, especialmente en Asturias, son casi un clásico de bar y de casa. Y lo mejor es que prepararlas no tiene ningún misterio.

La magia está en esa mezcla entre la carne jugosa y la sidra natural, que al reducirse se convierte en una salsa ligeramente ácida, aromática y perfecta para mojar pan sin culpa. Para disfrutar de un plato casero con este ingrediente, seguro que también te apetecerá probar los Rollitos de salchichas (receta clásica), ideales para picoteos y reuniones informales.

Ingredientes para 4 personas

8 salchichas frescas de cerdo

330 ml de sidra natural

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco opcional

Cómo hacer salchichas a la sidra paso a paso

Empieza pelando y picando la cebolla y los ajos. No hace falta que sea un corte perfecto, pero sí lo bastante fino para que luego se integre bien en la salsa. En una sartén amplia, añade el aceite de oliva y cocina la cebolla con el ajo a fuego medio. Deja que se ablanden poco a poco hasta que estén transparentes y ligeramente dorados. Este paso es clave porque aporta dulzor y profundidad al plato. A continuación, incorpora las salchichas enteras. Dóralas por todos los lados durante unos minutos. No es necesario que estén completamente hechas en este momento; simplemente queremos sellarlas para que mantengan su jugosidad. Cuando estén doradas, vierte la sidra natural en la sartén. El líquido debe cubrirlas parcialmente. Sube el fuego hasta que rompa a hervir para que el alcohol se evapore y luego baja la intensidad. Deja que todo se cocine a fuego suave durante unos 15 o 20 minutos. La salsa irá reduciendo poco a poco y se volverá más concentrada y brillante. Ese es el momento en que el aroma empieza a llenar la cocina. Prueba la salsa antes de apagar el fuego y ajusta de sal y pimienta si lo ves necesario. Justo antes de servir, puedes espolvorear un poco de perejil fresco picado para dar un toque de color.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

Usa sidra natural, no dulce ni con gas añadido.

Si quieres una salsa más intensa , deja reducir unos minutos extra.

, deja reducir unos minutos extra. Añadir unas rodajas finas de manzana durante la cocción aporta un matiz interesante.

Este plato combina genial con patatas fritas, puré de patata o incluso arroz blanco. Y por supuesto, con buen pan para aprovechar cada gota de salsa.

Si te gusta variar, puedes inspirarte en otras propuestas como los Espaguetis con salchichas, una receta sencilla y muy práctica para el día a día.

Y si quieres descubrir formas distintas de preparar este ingrediente, puedes consultar estas 5 maneras de cocinar salchichas alemanas, que incluyen opciones a la parrilla, hervidas o al horno.

Variaciones fáciles

Aunque la receta clásica es bastante simple, puedes adaptarla:

Añadiendo un chorrito de caldo de carne.

Incorporando tiras de pimiento rojo junto a la cebolla .

. Sustituyendo una pequeña parte de la sidra por vino blanco seco.

Son cambios pequeños que mantienen la esencia pero permiten personalizar el plato.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (por ración aproximada): entre 400 y 500 calorías, según el tipo de salchicha

Tipo de cocina: Española / Asturiana

Tipo de comida: Plato principal o tapa