Salchichas a la sidra: receta fácil y sabrosa
Salchichas a la sidra: receta fácil, sabrosa y perfecta para un almuerzo o cena diferente.
Salchichas al vino: receta sabrosa
Salchichas con crema de queso
Pastel de patata, bacon y salchichas
Hay platos que no necesitan ponerse elegantes para conquistar la mesa. Las salchichas a la sidra son exactamente eso: cocina directa, sencilla y con muchísimo sabor. En el norte de España, especialmente en Asturias, son casi un clásico de bar y de casa. Y lo mejor es que prepararlas no tiene ningún misterio.
La magia está en esa mezcla entre la carne jugosa y la sidra natural, que al reducirse se convierte en una salsa ligeramente ácida, aromática y perfecta para mojar pan sin culpa. Para disfrutar de un plato casero con este ingrediente, seguro que también te apetecerá probar los Rollitos de salchichas (receta clásica), ideales para picoteos y reuniones informales.
Ingredientes para 4 personas
Cómo hacer salchichas a la sidra paso a paso
- Empieza pelando y picando la cebolla y los ajos. No hace falta que sea un corte perfecto, pero sí lo bastante fino para que luego se integre bien en la salsa.
- En una sartén amplia, añade el aceite de oliva y cocina la cebolla con el ajo a fuego medio. Deja que se ablanden poco a poco hasta que estén transparentes y ligeramente dorados. Este paso es clave porque aporta dulzor y profundidad al plato.
- A continuación, incorpora las salchichas enteras. Dóralas por todos los lados durante unos minutos. No es necesario que estén completamente hechas en este momento; simplemente queremos sellarlas para que mantengan su jugosidad.
- Cuando estén doradas, vierte la sidra natural en la sartén. El líquido debe cubrirlas parcialmente. Sube el fuego hasta que rompa a hervir para que el alcohol se evapore y luego baja la intensidad.
- Deja que todo se cocine a fuego suave durante unos 15 o 20 minutos. La salsa irá reduciendo poco a poco y se volverá más concentrada y brillante. Ese es el momento en que el aroma empieza a llenar la cocina.
- Prueba la salsa antes de apagar el fuego y ajusta de sal y pimienta si lo ves necesario. Justo antes de servir, puedes espolvorear un poco de perejil fresco picado para dar un toque de color.
Pequeños trucos que marcan la diferencia
- Usa sidra natural, no dulce ni con gas añadido.
- Si quieres una salsa más intensa, deja reducir unos minutos extra.
- Añadir unas rodajas finas de manzana durante la cocción aporta un matiz interesante.
Este plato combina genial con patatas fritas, puré de patata o incluso arroz blanco. Y por supuesto, con buen pan para aprovechar cada gota de salsa.
Si te gusta variar, puedes inspirarte en otras propuestas como los Espaguetis con salchichas, una receta sencilla y muy práctica para el día a día.
Y si quieres descubrir formas distintas de preparar este ingrediente, puedes consultar estas 5 maneras de cocinar salchichas alemanas, que incluyen opciones a la parrilla, hervidas o al horno.
Variaciones fáciles
Aunque la receta clásica es bastante simple, puedes adaptarla:
- Añadiendo un chorrito de caldo de carne.
- Incorporando tiras de pimiento rojo junto a la cebolla.
- Sustituyendo una pequeña parte de la sidra por vino blanco seco.
- Son cambios pequeños que mantienen la esencia pero permiten personalizar el plato.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional (por ración aproximada): entre 400 y 500 calorías, según el tipo de salchicha
Tipo de cocina: Española / Asturiana
Tipo de comida: Plato principal o tapa