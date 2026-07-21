Salsa vitel toné: receta original italiana paso a paso

Pocos platos despiertan tanto consenso festivo como el clásico vitel toné, un emblema de la gastronomía piamontesa que conquistó mesas de medio mundo gracias a su fascinante contraste. La idea de unir una carne tierna y fría con una emulsión untuosa a base de atún y anchoas puede parecer extraña sobre el papel, pero en el paladar se revela como una combinación armónica e inolvidable. Lograr la textura perfecta exige paciencia en el cocinado del redondo de ternera y mano firme para equilibrar los matices salados del mar con la suavidad de la salsa. Lo mismo ocurre en otras salsas para carne.

Ingredientes

1 kilogramo de redondo de ternera en una sola pieza

1 lata de atún en aceite de buena calidad escurrido

4 filetes de anchoa en aceite de oliva

3 yemas de huevo cocidas y 1 huevo entero crudo

1 cucharada de alcaparras y un puñado extra para decorar

1 cucharada de zumo de limón fresco

200 mililitros de aceite de girasol o suave

Caldo de verduras, cebolla, zanahoria y un chorro de vino blanco para cocer la carne

Sal y pimienta negra en grano

Cómo hacer Salsa vitel toné paso a paso

Comenzamos por introducir la pieza de ternera en una olla con mucha cantidad de caldo de verduras, la cebolla, la zanahoria y el vino blanco. Deja que hierva de manera suave a fuego bajo durante media hora y media hasta que la carne adquiera un buen punto. Luego retira del fuego y deja que se enfríe completamente dentro del mismo caldo, así quedará fresco y conservará todas sus jugosas partes para luego cortarla en rodajas finas. Para preparar la salsa, incorpora en el vaso de la batidora las claras de huevo ya cocidos, el atún desmigado, las almejas y las alcaparras, así como el huevo entero cocido al vapor y el zumo de limón. Empieza a triturar mientras se añade el aceite de girasol en pequeños chupos. Asegúrate de hacerlo con cuidado para que quede como una mayonesa, de un color blanco brillante, y de textura cremosa. Si nota que es demasiado espeso, modifica la consistencia con medio vaso del caldo de cocción de la carne. Pon a punto de sal. Dispón las finas lonchas de ternera en una fuente amplia solapándose ligeramente entre sí. Baña la carne generosamente con la salsa de atún y anchoas, asegurándote de cubrirla por completo. Corona la preparación repartiendo por encima el resto de alcaparras enteras y unas hojitas de perejil fresco picado para aportar color y frescura.

Trucos para que salga perfecto

Para cortar la carne en láminas casi transparentes es imprescindible usar un cuchillo para jamón muy afilado, o una máquina cortafiambres si cuentas con una. Dejar el plato con la carne montada en el refrigerador al menos tres horas antes de servirlo garantiza que los sabores se integren y la carne absorba parte de la grasa.

No te pierdas más datos en el vitel tone receta, explorando al mismo tiempo otras opciones dentro de las mejores salsas para carnes que enriquecen cualquier recetario festivo, compitiendo en protagonismo con platos tan entrañables como un tierno solomillo en salsa de la abuela de toda la vida.

Variantes de la receta

Aunque la versión tradicional prescinde de la mayonesa comercial elaborando una emulsión desde cero, algunas familias añaden un toque de crema de leche o yogur griego a la mezcla para suavizar el perfil marino de las anchoas. También es común incorporar un chorrito de vinagre de Jerez o un toque de mostaza de Dijon a la base de la salsa para potenciar la chispa ácida.

Con qué acompañar Salsa vitel toné

Funciona de manera excelente como un entrante frío de celebración, acompañado de unas rebanadas de pan rústico tostado con aceite de oliva y una ensalada fresca de hojas verdes con brotes tiernos.

Cómo conservar Salsa vitel toné

Una vez preparado y salseado, se conserva cubierto con film transparente en el frigorífico durante un máximo de dos días. Es importante mantenerlo bien refrigerado debido a la presencia de huevo crudo en la emulsión.

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 8

Información nutricional: 310 kcal

Tipo de cocina: Italiana tradicional / Entrante festivo