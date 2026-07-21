Salsa Marsala: receta italiana tradicional para carnes y pastas

Pocas preparaciones de la cocina clásica italiana logran transformar un plato sencillo en un auténtico banquete con la rapidez y elegancia de la salsa Marsala. Su secreto radica en la reducción paciente de este vino fortificado siciliano, que al fundirse con la mantequilla y los jugos de la sartén adquiere notas amaderadas y acarameladas inconfundibles. Lejos de ser un acompañamiento pesado, este ejemplo de salsas para carnes bien ligada aporta una profundidad aterciopelada que realza tanto los cortes de carne blanca como los platos de pasta fresca.

Ingredientes

250 mililitros de vino Marsala seco o semiseco

150 mililitros de caldo de carne o pollo reducido

50 gramos de mantequilla fría en cubos

1 chalota grande finamente picada

1 diente de ajo machacado

100 gramos de champiñones laminados (opcional pero muy recomendable)

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer Salsa Marsala paso a paso

Funde una nuez de mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Incorpora la chalota picada junto con el diente de ajo y sofríelos despacio hasta que la cebolla esté completamente translúcida y tierna. Añade los champiñones laminados si decides incluirlos, dejando que suelten su agua de vegetación y se dore ligeramente el fondo de la sartén. Vierte el vino Marsala con decisión para desglasar el recipiente, rascando con una espátula de madera los jugos caramelizados que hayan quedado adheridos. Deja que el alcohol hierva a fuego vivo durante unos minutos hasta que el volumen se reduzca a la mitad. Incorpora el caldo de carne y continúa la cocción a fuego moderado hasta obtener una textura ligeramente nappé que nape la cuchara. Retira la sartén del fuego y añade los dados de mantequilla fría restantes, moviendo el recipiente enérgicamente mediante giros de muñeca para que la grasa emulsione con la reducción de vino y cree una textura cremosa, brillante y sedosa sin necesidad de harinas ni espesantes artificiales. Salpimienta con mesura antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

Evita utilizar vinos de cocina comerciales de baja calidad, ya que contienen demasiado sodio y azúcares añadidos que arruinarán el equilibrio final de la salsa; emplea siempre un Marsala auténtico de denominación de origen.

La mantequilla del último paso debe estar muy fría para lograr esa emulsión perfecta que diferencia una salsa de categoría profesional de una simple reducción líquida.

No te pierdas un reconfortante solomillo en salsa de la abuela o alternativas afrutadas como el tierno lomo de cerdo en salsa de piña fácil que juegan con contrastes muy interesantes.

Variantes de la receta

Para potenciar la cremosidad sin alterar demasiado la base alcohólica, es posible incorporar un par de cucharadas de nata líquida espesa justo antes del toque final de mantequilla. Quienes prefieran notas más rústicas pueden añadir un chorrito de reducción de Módena o cambiar la chalota por cebolla morada confitada.

Con qué acompañar Salsa Marsala

Esta salsa resulta muy interesante sobre unos filetes finos de ternera al estilo saltimbocca, pechugas de pollo a la plancha o napando unos tallarines frescos de huevo con parmesano rallado recién rallado.

Cómo conservar Salsa Marsala

Se conserva perfectamente en un tarro de cristal hermético en el frigorífico hasta cuatro días. Al recalentarla, hazlo a fuego muy suave añadiendo una cucharadita de agua o caldo para recuperar su emulsión original.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 160 kcal

Tipo de cocina: Italiana tradicional / Entrante