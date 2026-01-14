Ni leche ni nuez moscada: el truco de los chefs para que la bechamel tenga más sabor

Hay un truco que usan los chefs profesionales para que la bechamel tenga más sabor que puede sorprendernos más de lo esperado. Esta salsa es un básico que no sólo nos sirve para conseguir los mejores canalones posibles, sino que puede acabar siendo la base de una mezcla de ingredientes espectacular. Es una salsa suave que cae perfectamente sobre cualquier superficie, ya sea a base de carne, pescado o verduras, quedará bien con un clásico que es muy fácil de preparar en casa.

No vamos a querer prepararla de otra manera que no sea con uno de los trucos de los chefs profesionales que realmente se convertirá en un elemento esencial en estos días que tenemos por delante. La mezcla de ingredientes que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos en mente a la hora de preparar una combinación de sabores dignos de un chef profesional. Este truco puede cambiarlo todo, de una forma que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante y que será lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Ni nuez moscada ni leche

La leche es la base de toda salsa bechamel, un ingrediente con el que tendremos que contar y que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Este elemento puede cambiar en función del tipo de ingrediente que usemos por delante. Con una combinación de sabores que podría acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada elemento cuenta.

La nuez moscada también es una de esas especias que parece que se une a esta increíble salsa, pero no estará sola, también necesitamos algunos ingredientes más que pueden acabar siendo los que nos darán un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de mezclar esta salsa bechamel como un chef profesional, siguiendo sus consejos y buscando este básico que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Una salsa bechamel que nos va a quedar como la de un auténtico profesional con pequeños consejos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Este es el truco de los chefs profesionales para que la bechamel tenga más sabor

Una bechamel con más sabor es algo que podremos conseguir con la ayuda de un truco de profesionales. Una salsa a base de harina y leche, además de mantequilla, debe servirse de una serie de detalles que van de la mano. Una especie que le dará más intensidad y sabor.

No es otra que un punto de pimienta blanca, el color de la pimienta es blanca, porque se integra mejor con la salsa del mismo color y ese punto picante le aporta un plus de intensidad. Este sencillo truco puede acabar siendo lo que necesitamos para disfrutar de una bechamel de esas que impresionan.

Te proponemos una sencilla receta de bechamel para disfrutar al máximo de esta salsa que puedes preparar en casa fácilmente y con un toque especial para estos días que tenemos por delante.

Para hacer una salsa bechamel básica, necesitarás los siguientes ingredientes:

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina de trigo

500 ml de leche (preferiblemente entera)

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Una pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer bechamel paso a paso