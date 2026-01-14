Pollo al curry en Monsieur Cuisine: receta fácil y llena de aroma

El pollo al curry en Monsieur Cuisine es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que resulta y lo bien que queda. Es aromática, sabrosa y perfecta para salir un poco de la rutina sin necesidad de complicarse en la cocina. El curry aporta un toque especiado muy agradable y, gracias a Monsieur Cuisine, la salsa queda bien integrada y el pollo jugoso, sin riesgo de pasarse de cocción.

La de pollo es una carne muy rica y que como sabes la puedes usar mucho en tu cocina, adaptada a todo tipo de sabores. Desde unos clásicos Muslos de pollo al horno hasta recetas más especiadas como esta, siempre es una opción segura. En el caso del curry, lo más importante es encontrar el equilibrio justo entre las especias y la base cremosa para que el sabor resulte intenso, pero agradable.

Ingredientes básicos

Comienza esta rica receta con pollo troceado (pechuga o muslos deshuesados), cebolla, ajo, curry en polvo, leche de coco o nata, aceite de oliva, sal y pimienta. Dale también un matiz más aromático, echando jengibre fresco, cúrcuma o un poco de chile. ¿Quieres una rica guarnición? El arroz blanco o basmati es una maravillosa idea.

Preparación paso a paso en Monsieur Cuisine

Empieza pelando la cebolla y el ajo. Colócalos en el vaso de Monsieur Cuisine y pícalos durante unos segundos. Añade un chorrito de aceite de oliva y sofríe hasta que la cebolla esté blanda y ligeramente dorada. Este paso es importante, ya que crea la base de sabor del plato.

Coge tu pollo, dale tu toque personal de pimienta molida, ¡con cuidado que pica!, y sofríe unos minutos para que se selle bien por fuera. Incorpora también con cuidado el curry en polvo y mezcla con cuidado para que las especias se repartan y comiencen a desprender su aroma. Puedes pedir ayuda para echar la leche de coco o la nata. Después, vas a programar tu máquina a temperatura media hasta que el pollo se haya cocinado y la salsa esté espesa.

Ajusta el sabor, sal y especias y ¡sirve con tu guarnición preferida!

Variaciones con pollo

El pollo admite muchísimas combinaciones distintas. Para quienes disfrutan del contraste dulce y salado, el Pollo con miel es una opción muy popular. Si prefieres platos más completos, el Arroz amarillo con pollo reúne todo en una sola elaboración.



También puedes explorar sabores de otras cocinas, como el Picapollo dominicano, crujiente y lleno de especias, o recetas más tradicionales como el Pollo a la cerveza, suave y reconfortante.

Salsas y acompañamientos

Una buena salsa puede transformar por completo un plato de pollo. Si buscas ideas sencillas para variar, el Pollo con salsa fácil es una buena referencia para ampliar tu recetario sin complicarte demasiado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 1.600 calorías en total

Tipo de cocina: Internacional

Tipo de comida: Plato principal

El pollo al curry en Monsieur Cuisine es una receta práctica, aromática y muy adaptable, perfecta para quienes quieren disfrutar de un plato lleno de sabor sin pasar horas en la cocina.