Las judías verdes con patatas en Thermomix: receta saludable y fácil

Las judías verdes con patatas en Thermomix los tenemos en nuestro entrañable recetario de toda la vida y vamos viendo que nunca pasan de moda. Es una receta sencilla, ideal para hacer en casa, y además muy saludable. No necesita ingredientes que no suelas tener ni técnicas complicadas.

Además, prepararlas en Thermomix facilita mucho el proceso. Permite cocinar de forma ordenada, sin estar pendiente de varias ollas a la vez y con un control muy preciso de los tiempos. Esto hace que el plato quede en su punto, sin judías pasadas ni patatas deshechas.

Cocina más rápida

La Thermomix, además, permite cocinar las verduras respetando su textura y su sabor natural. De hecho, es una forma muy parecida a las Judías verdes al vapor, ya que no se enmascaran los ingredientes con grasas innecesarias. También ayuda a controlar perfectamente el Tiempo de cocción de las judías verdes, algo clave para que queden tiernas pero aún firmes.

Este plato es ideal si buscas comer sano sin complicarte, si sigues una dieta equilibrada o si simplemente te apetece algo ligero y reconfortante.

Ingredientes básicos

Los ingredientes que necesitas son pocos y muy accesibles, lo que convierte esta receta en una opción práctica para cualquier momento:

Judías verdes frescas o congeladas

Patatas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Agua

A partir de esta base, puedes adaptar el plato según tus gustos. Hay quienes añaden ajo, cebolla o incluso un poco de jamón salteado. Otros prefieren mantenerlo lo más sencillo posible para disfrutar del sabor natural de las verduras.

Preparación paso a paso

Empieza lavando bien las judías verdes. Retira las puntas y, si es necesario, los hilos laterales. Córtalas en trozos medianos, ni muy pequeños ni demasiado largos. Pela las patatas y córtalas en rodajas o dados similares para que se cuezan de forma uniforme.

Vierte el agua en el vaso de la Thermomix. Coloca las patatas en el cestillo y sitúa las judías verdes en el recipiente Varoma. Programa la Thermomix a temperatura Varoma durante el tiempo necesario hasta que ambas estén bien cocidas, pero sin perder su forma.

Cuando termine la cocción, retira con cuidado y coloca las verduras en una fuente. Añade sal al gusto y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. En este punto, el plato ya está listo para servir, aunque también puedes darle un toque personal.

Si te apetece variar, puedes inspirarte en otras recetas clásicas como las Judías verdes salteadas con ajo, las Judías verdes en salsa o las tradicionales Judías verdes al ajillo, adaptando esas ideas a la Thermomix con pequeños cambios.

Ideas para enriquecer el plato

Aunque la receta básica ya funciona muy bien por sí sola, también admite muchos añadidos. Si buscas una opción más completa, puedes incorporar un huevo cocido, siguiendo una idea similar a las Judías verdes con huevo. Esto añade proteínas y hace que el plato resulte más saciante.

Otra opción interesante es saltear ligeramente las judías una vez cocidas, como se hace en las Judías verdes a la plancha. Basta con pasarlas unos minutos por la sartén con un poco de aceite para conseguir una textura diferente y un sabor más intenso.

También puedes añadir especias suaves, como pimienta negra o pimentón dulce, o incluso un chorrito de vinagre para dar un contraste ligero y refrescante.

Un plato sencillo que nunca pasa de moda

Las judías verdes con patatas en Thermomix son un claro ejemplo de que la cocina sencilla sigue teniendo un lugar privilegiado en nuestras mesas. No necesitan adornos excesivos ni técnicas complejas para funcionar. Son de esas recetas que se repiten semana tras semana porque siempre apetecen y nunca cansan.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 420 kcal en total (unas 105 kcal por ración)

Tipo de cocina: Cocina tradicional / mediterránea

Tipo de comida: Plato principal ligero o primer plato saludable