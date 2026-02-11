Hamburguesa de garbanzos en Thermomix: saludable y vegana
Hamburguesa de garbanzos Thermomix: receta saludable, vegana y deliciosa para cualquier ocasión.
Además, los garbanzos son un básico que casi siempre tenemos en la despensa. Son saciantes, nutritivos y combinan genial con especias. Si te gusta probar versiones vegetales distintas, también puedes echar un vistazo a estas Hamburguesas okara veganas (frijoles y soja), perfectas para seguir experimentando.
Ingredientes para 4 hamburguesas
Paso a paso con Thermomix
- Empieza por lo más fácil: ajo y cebolla al vaso. Tritura 5 segundos en velocidad 5. Baja lo que quede en las paredes con la espátula.
- Añade los garbanzos escurridos, las especias, la sal, la pimienta y el aceite. Tritura durante unos 10-15 segundos en velocidad 6. No busques una crema perfecta; mejor que quede con algo de textura, más casera.
- Incorpora la harina o el pan rallado y mezcla unos segundos más. Si al tocar la masa notas que está demasiado blanda, añade un poco más de harina hasta que puedas moldearla sin que se pegue demasiado a las manos.
- Divide la mezcla en cuatro partes y forma las hamburguesas con calma. No hace falta que queden redondas perfectas. Lo artesanal también tiene su encanto.
Cómo cocinarlas
- En sartén: unas gotas de aceite y fuego medio. Cocina 3-4 minutos por cada lado hasta que estén doradas.
- En horno: 180°C durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.
Ideas para acompañar
- Puedes servirlas en pan integral con lechuga, tomate y aguacate, o con otras ideas como esta Receta de puré de patata con leche de soja (vegano).
- Si te quedas con ganas de más recetas con legumbres, el Curry de garbanzos y espinacas (receta vegana) es otra opción que siempre sorprende por su sabor.
- Y para completar un menú 100% vegetal, unas Croquetas de patata veganas sin huevo pueden ser el entrante perfecto.
Consejos prácticos
- Escurre muy bien los garbanzos antes de triturarlos.
- No los tritures en exceso para evitar que la mezcla quede demasiado pastosa.
- Si se deshacen al cocinarlas, añade un poco más de harina.
- También puedes añadir zanahoria rallada, espinacas picadas o semillas para dar más textura y personalidad.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 hamburguesas
Información nutricional (por hamburguesa aproximada): entre 220 y 250 calorías
Tipo de cocina: Vegetariana / Vegana
Tipo de comida: Plato principal
Esta hamburguesa de garbanzos en Thermomix demuestra que comer vegetal no es aburrido ni complicado. Es práctica, nutritiva y adaptable a tu gusto. Una receta sencilla que encaja tanto en una comida ligera como en una cena diferente sin renunciar al sabor.