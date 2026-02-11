Hamburguesa de garbanzos en Thermomix: saludable y vegana

Si alguna vez has pensado que una hamburguesa sin carne no puede ser realmente sabrosa, esta receta viene a desmontar ese mito. La hamburguesa de garbanzos es de esas preparaciones que parecen simples… hasta que las pruebas. Y entonces repites. Lo mejor es que con la Thermomix todo el proceso se vuelve rápido y limpio. Sin ensuciar mil utensilios y sin complicaciones raras. Solo buenos ingredientes y ganas de comer algo diferente.

Además, los garbanzos son un básico que casi siempre tenemos en la despensa. Son saciantes, nutritivos y combinan genial con especias. Si te gusta probar versiones vegetales distintas, también puedes echar un vistazo a estas Hamburguesas okara veganas (frijoles y soja), perfectas para seguir experimentando.

Ingredientes para 4 hamburguesas

400 g de garbanzos cocidos y bien escurridos

1 diente de ajo

½ cebolla

2 cucharadas de harina de avena o pan rallado

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Opcional: un poco de perejil o cilantro si te apetece un toque más fresco.

Paso a paso con Thermomix

Empieza por lo más fácil: ajo y cebolla al vaso. Tritura 5 segundos en velocidad 5. Baja lo que quede en las paredes con la espátula. Añade los garbanzos escurridos, las especias, la sal, la pimienta y el aceite. Tritura durante unos 10-15 segundos en velocidad 6. No busques una crema perfecta; mejor que quede con algo de textura, más casera. Incorpora la harina o el pan rallado y mezcla unos segundos más. Si al tocar la masa notas que está demasiado blanda, añade un poco más de harina hasta que puedas moldearla sin que se pegue demasiado a las manos. Divide la mezcla en cuatro partes y forma las hamburguesas con calma. No hace falta que queden redondas perfectas. Lo artesanal también tiene su encanto.

Cómo cocinarlas

En sartén: unas gotas de aceite y fuego medio. Cocina 3-4 minutos por cada lado hasta que estén doradas.

En horno: 180°C durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.

Ideas para acompañar

Puedes servirlas en pan integral con lechuga, tomate y aguacate , o con otras ideas como esta Receta de puré de patata con leche de soja (vegano).

Si te quedas con ganas de más recetas con legumbres, el Curry de garbanzos y espinacas (receta vegana) es otra opción que siempre sorprende por su sabor.

Y para completar un menú 100% vegetal, unas Croquetas de patata veganas sin huevo pueden ser el entrante perfecto.

Consejos prácticos

Escurre muy bien los garbanzos antes de triturarlos.

No los tritures en exceso para evitar que la mezcla quede demasiado pastosa.

Si se deshacen al cocinarlas, añade un poco más de harina.

También puedes añadir zanahoria rallada, espinacas picadas o semillas para dar más textura y personalidad.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 hamburguesas

Información nutricional (por hamburguesa aproximada): entre 220 y 250 calorías

Tipo de cocina: Vegetariana / Vegana

Tipo de comida: Plato principal

Esta hamburguesa de garbanzos en Thermomix demuestra que comer vegetal no es aburrido ni complicado. Es práctica, nutritiva y adaptable a tu gusto. Una receta sencilla que encaja tanto en una comida ligera como en una cena diferente sin renunciar al sabor.