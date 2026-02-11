Recetas veganas

Hamburguesa de garbanzos en Thermomix: saludable y vegana

Hamburguesa de garbanzos
burguer vegetal.
Hamburguesa de garbanzos Thermomix: receta saludable, vegana y deliciosa para cualquier ocasión.

Si alguna vez has pensado que una hamburguesa sin carne no puede ser realmente sabrosa, esta receta viene a desmontar ese mito. La hamburguesa de garbanzos es de esas preparaciones que parecen simples… hasta que las pruebas. Y entonces repites.

Lo mejor es que con la Thermomix todo el proceso se vuelve rápido y limpio. Sin ensuciar mil utensilios y sin complicaciones raras. Solo buenos ingredientes y ganas de comer algo diferente.

Además, los garbanzos son un básico que casi siempre tenemos en la despensa. Son saciantes, nutritivos y combinan genial con especias. Si te gusta probar versiones vegetales distintas, también puedes echar un vistazo a estas Hamburguesas okara veganas (frijoles y soja), perfectas para seguir experimentando.

Ingredientes para 4 hamburguesas

  • 400 g de garbanzos cocidos y bien escurridos
  • 1 diente de ajo
  • ½ cebolla
  • 2 cucharadas de harina de avena o pan rallado
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Opcional: un poco de perejil o cilantro si te apetece un toque más fresco.comida vegana, ue, sector cárnico, hamburguesa, chorizo, alimentación

    • Paso a paso con Thermomix

    1. Empieza por lo más fácil: ajo y cebolla al vaso. Tritura 5 segundos en velocidad 5. Baja lo que quede en las paredes con la espátula.
    2. Añade los garbanzos escurridos, las especias, la sal, la pimienta y el aceite. Tritura durante unos 10-15 segundos en velocidad 6. No busques una crema perfecta; mejor que quede con algo de textura, más casera.
    3. Incorpora la harina o el pan rallado y mezcla unos segundos más. Si al tocar la masa notas que está demasiado blanda, añade un poco más de harina hasta que puedas moldearla sin que se pegue demasiado a las manos.
    4. Divide la mezcla en cuatro partes y forma las hamburguesas con calma. No hace falta que queden redondas perfectas. Lo artesanal también tiene su encanto.

    Cómo cocinarlas

    • En sartén: unas gotas de aceite y fuego medio. Cocina 3-4 minutos por cada lado hasta que estén doradas.
    • En horno: 180°C durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.

    Ideas para acompañar

    Consejos prácticos

    • Escurre muy bien los garbanzos antes de triturarlos.
    • No los tritures en exceso para evitar que la mezcla quede demasiado pastosa.
    • Si se deshacen al cocinarlas, añade un poco más de harina.
    • También puedes añadir zanahoria rallada, espinacas picadas o semillas para dar más textura y personalidad.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 25 minutos
    Porciones: 4 hamburguesas
    Información nutricional (por hamburguesa aproximada): entre 220 y 250 calorías
    Tipo de cocina: Vegetariana / Vegana
    Tipo de comida: Plato principal

    Esta hamburguesa de garbanzos en Thermomix demuestra que comer vegetal no es aburrido ni complicado. Es práctica, nutritiva y adaptable a tu gusto. Una receta sencilla que encaja tanto en una comida ligera como en una cena diferente sin renunciar al sabor.

