Curry de garbanzos y espinacas: la receta vegana que se ha vuelto tendencia

En la actualidad, la cocina vegana está ganando cada vez más adeptos, y no es de extrañar, dado que se trata de una forma de alimentación saludable, sostenible y llena de sabores vibrantes. Uno de los platos que ha capturado la atención de los amantes de la cocina es el curry de garbanzos y espinacas. Esta deliciosa y nutritiva receta no solo es fácil de preparar, sino que también es una explosión de sabores y colores que seguramente encantará a todos, veganos y no veganos por igual. Acompáñame a descubrir cómo hacer esta maravillosa receta.

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos (pueden ser enlatados o cocidos en casa)

200 g de espinacas frescas (puedes usar espinacas congeladas, pero frescas son preferibles)

1 cebolla grande, picada finamente

2 dientes de ajo, picados

1 trozo de jengibre fresco (aproximadamente 2 cm), rallado

1 lata de leche de coco (400 ml)

2 cucharadas de pasta de curry (puedes usar curry rojo o verde, según tu preferencia)

2 cucharadas de aceite de oliva o aceite de coco

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco para decorar (opcional)

Arroz basmati o quinoa para acompañar (opcional)

Preparación

Comienza calentando el aceite de oliva o aceite de coco en una sartén grande a fuego medio. Añade la cebolla picada y sofríe hasta que esté dorada y suave, aproximadamente 5-7 minutos. Luego, incorpora el ajo picado y el jengibre rallado. Cocina por un par de minutos más, asegurándote de que el ajo no se queme. Una vez que las cebollas estén bien doradas, añade la pasta de curry, el comino y la cúrcuma. Remueve bien para que las especias se integren con la cebolla, el ajo y el jengibre. Cocina durante 2-3 minutos, permitiendo que los sabores se intensifiquen. Agrega los garbanzos cocidos a la sartén y mezcla bien con la mezcla de especias. A continuación, vierte la leche de coco y mezcla hasta que todo esté bien combinado. Lleva el curry a ebullición, luego reduce el fuego y deja que hierva a fuego lento durante unos 10 minutos, permitiendo que los sabores se fusionen. Cuando el curry esté en su punto, añade las espinacas frescas. Mezcla bien y cocina durante unos 3-5 minutos, o hasta que las espinacas se marchiten. Prueba y ajusta la sal y la pimienta según sea necesario.

Sirve el curry caliente en tazones, decorado con cilantro fresco picado si lo deseas. Este delicioso plato puede acompañarse con arroz basmati o quinoa, que absorberán la rica salsa de curry.

Información nutricional: 1410 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

El curry de garbanzos y espinacas no solo es delicioso, sino que también está repleto de beneficios nutricionales. Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra, lo que los convierte en una opción ideal para quienes siguen una dieta vegana. Por otro lado, las espinacas son ricas en hierro, calcio y vitaminas A, C y K, lo que las convierte en un complemento perfecto para una comida equilibrada.