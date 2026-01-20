Empanadillas en freidora de aire Cosori: crujientes y sin aceite
Te enseñamos a hacer empanadillas en freidora de aire Cosori, crujientes por fuera y jugosas por dentro.
Empanadillas de setas
Empanadillas de rabo de toro
Empanadillas boloñesa
Las empanadillas en freidora de aire Cosori son la solución perfecta cuando te apetece algo rico, crujiente y rápido, pero sin liarte a freír ni llenar la cocina de aceite. Quedan doraditas por fuera, bien hechas por dentro y con bastante menos grasa que las tradicionales. Vamos, que te quitas el antojo sin sentirte mal después.
Son ideales para una cena informal, un picoteo con amigos, una comida rápida o incluso para llevar en un táper. Y lo mejor es que la freidora de aire hace casi todo el trabajo: tú rellenas, cierras y esperas unos minutos.
Ingredientes básicos
Para unas 12 empanadillas necesitarás:
Cómo hacer empanadillas en freidora de aire Cosori paso a paso
- Rellena sin pasarte
Coloca un poco de relleno en el centro de cada oblea. Ojo con llenarlas demasiado, porque luego se abren y el drama está servido.
- Cierra bien los bordes
Dobla la masa por la mitad y sella los bordes con un tenedor. Aprieta bien para que no se escape nada durante la cocción.
- Precalienta la freidora
Precalienta la Cosori a 180 ºC durante unos 3–5 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que queden más crujientes desde el primer momento.
- A la cesta
Coloca las empanadillas en la cesta sin que se monten unas encima de otras. Píntalas con huevo batido o pulveriza un poco de aceite por encima para un acabado más bonito.
- Cocción perfecta
Cocina a 180 ºC durante 8–10 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta para que se doren por ambos lados.
- Un minuto de paciencia
Sácalas cuando estén doradas y déjalas reposar un par de minutos. El relleno quema más de lo que parece.
Ideas de rellenos para no aburrirte
Aquí está la gracia de las empanadillas: puedes hacerlas de lo que quieras. Un clásico que siempre triunfa son las empanadillas bacon y queso, perfectas para cenas rápidas o cuando hay invitados.
Si te va más lo tradicional, las cocarrois mallorquinas son una opción top, con relleno de verduras y mucho sabor. También funcionan genial las empanadillas caseras pollo y huevo, ideales para aprovechar restos del día anterior.
Para salir un poco de lo de siempre, prueba las empanadillas chinas setas y verduras, más ligeras y con un toque diferente. Y si te gustan las combinaciones originales, las empanadillas calabaza y queso de cabra son una mezcla brutal de dulce y salado.
Trucos rápidos para que queden de lujo
- No amontones las empanadillas: mejor hacerlas en dos tandas.
- Si las quieres extra crujientes, añade 1–2 minutos más, vigilando que no se pasen.
- Se pueden hacer congeladas, solo tienes que sumar unos 3–4 minutos al tiempo total.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 10 minutos
Porciones: 4 personas (unas 12 empanadillas)
Información nutricional (aprox. total):
Calorías totales del plato completo: 1.600 kcal
(aprox. 130 kcal por empanadilla)
Tipo de cocina: Cocina casera / internacional
Tipo de comida: Entrante / cena informal / picoteo
Fáciles, rápidas y mucho más ligeras que las fritas, estas empanadillas en freidora de aire Cosori son de esas recetas que acabas repitiendo más veces de las que pensabas.