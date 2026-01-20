Empanadillas en freidora de aire Cosori: crujientes y sin aceite

Las empanadillas en freidora de aire Cosori son la solución perfecta cuando te apetece algo rico, crujiente y rápido, pero sin liarte a freír ni llenar la cocina de aceite. Quedan doraditas por fuera, bien hechas por dentro y con bastante menos grasa que las tradicionales. Vamos, que te quitas el antojo sin sentirte mal después.

Son ideales para una cena informal, un picoteo con amigos, una comida rápida o incluso para llevar en un táper. Y lo mejor es que la freidora de aire hace casi todo el trabajo: tú rellenas, cierras y esperas unos minutos.

Ingredientes básicos

Para unas 12 empanadillas necesitarás:

12 obleas para empanadillas

Relleno al gusto (carne, atún, verduras, queso…)

1 huevo batido (opcional, para que queden más doradas)

Spray de aceite o unas gotas de aceite de oliva

Cómo hacer empanadillas en freidora de aire Cosori paso a paso

Rellena sin pasarte

Coloca un poco de relleno en el centro de cada oblea. Ojo con llenarlas demasiado, porque luego se abren y el drama está servido. Cierra bien los bordes

Dobla la masa por la mitad y sella los bordes con un tenedor. Aprieta bien para que no se escape nada durante la cocción. Precalienta la freidora

Precalienta la Cosori a 180 ºC durante unos 3–5 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que queden más crujientes desde el primer momento. A la cesta

Coloca las empanadillas en la cesta sin que se monten unas encima de otras. Píntalas con huevo batido o pulveriza un poco de aceite por encima para un acabado más bonito. Cocción perfecta

Cocina a 180 ºC durante 8–10 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta para que se doren por ambos lados. Un minuto de paciencia

Sácalas cuando estén doradas y déjalas reposar un par de minutos. El relleno quema más de lo que parece.

Ideas de rellenos para no aburrirte

Aquí está la gracia de las empanadillas: puedes hacerlas de lo que quieras. Un clásico que siempre triunfa son las empanadillas bacon y queso, perfectas para cenas rápidas o cuando hay invitados.

Si te va más lo tradicional, las cocarrois mallorquinas son una opción top, con relleno de verduras y mucho sabor. También funcionan genial las empanadillas caseras pollo y huevo, ideales para aprovechar restos del día anterior.

Para salir un poco de lo de siempre, prueba las empanadillas chinas setas y verduras, más ligeras y con un toque diferente. Y si te gustan las combinaciones originales, las empanadillas calabaza y queso de cabra son una mezcla brutal de dulce y salado.

Trucos rápidos para que queden de lujo

No amontones las empanadillas: mejor hacerlas en dos tandas.

Si las quieres extra crujientes , añade 1–2 minutos más, vigilando que no se pasen.

Se pueden hacer congeladas, solo tienes que sumar unos 3–4 minutos al tiempo total.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 10 minutos

Porciones: 4 personas (unas 12 empanadillas)

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales del plato completo: 1.600 kcal

(aprox. 130 kcal por empanadilla)

Tipo de cocina: Cocina casera / internacional

Tipo de comida: Entrante / cena informal / picoteo

Fáciles, rápidas y mucho más ligeras que las fritas, estas empanadillas en freidora de aire Cosori son de esas recetas que acabas repitiendo más veces de las que pensabas.