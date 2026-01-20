Recetas fáciles

Empanadillas en freidora de aire Cosori: crujientes y sin aceite

Empanadillas caseras
Empanadillas en freidora de aire.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Te enseñamos a hacer empanadillas en freidora de aire Cosori, crujientes por fuera y jugosas por dentro.

Empanadillas de setas

Empanadillas de rabo de toro

Empanadillas boloñesa

Las empanadillas en freidora de aire Cosori son la solución perfecta cuando te apetece algo rico, crujiente y rápido, pero sin liarte a freír ni llenar la cocina de aceite. Quedan doraditas por fuera, bien hechas por dentro y con bastante menos grasa que las tradicionales. Vamos, que te quitas el antojo sin sentirte mal después.

Son ideales para una cena informal, un picoteo con amigos, una comida rápida o incluso para llevar en un táper. Y lo mejor es que la freidora de aire hace casi todo el trabajo: tú rellenas, cierras y esperas unos minutos.

Ingredientes básicos

Para unas 12 empanadillas necesitarás:

  • 12 obleas para empanadillas
  • Relleno al gusto (carne, atún, verduras, queso…)
  • 1 huevo batido (opcional, para que queden más doradas)
  • Spray de aceite o unas gotas de aceite de olivaEmpanadillas dulces

    • Cómo hacer empanadillas en freidora de aire Cosori paso a paso

    1. Rellena sin pasarte
      Coloca un poco de relleno en el centro de cada oblea. Ojo con llenarlas demasiado, porque luego se abren y el drama está servido.
    2. Cierra bien los bordes
      Dobla la masa por la mitad y sella los bordes con un tenedor. Aprieta bien para que no se escape nada durante la cocción.
    3. Precalienta la freidora
      Precalienta la Cosori a 180 ºC durante unos 3–5 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que queden más crujientes desde el primer momento.
    4. A la cesta
      Coloca las empanadillas en la cesta sin que se monten unas encima de otras. Píntalas con huevo batido o pulveriza un poco de aceite por encima para un acabado más bonito.
    5. Cocción perfecta
      Cocina a 180 ºC durante 8–10 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta para que se doren por ambos lados.
    6. Un minuto de paciencia
      Sácalas cuando estén doradas y déjalas reposar un par de minutos. El relleno quema más de lo que parece.

    Ideas de rellenos para no aburrirte

    Aquí está la gracia de las empanadillas: puedes hacerlas de lo que quieras. Un clásico que siempre triunfa son las empanadillas bacon y queso, perfectas para cenas rápidas o cuando hay invitados.

    Si te va más lo tradicional, las cocarrois mallorquinas son una opción top, con relleno de verduras y mucho sabor. También funcionan genial las empanadillas caseras pollo y huevo, ideales para aprovechar restos del día anterior.

    Para salir un poco de lo de siempre, prueba las empanadillas chinas setas y verduras, más ligeras y con un toque diferente. Y si te gustan las combinaciones originales, las empanadillas calabaza y queso de cabra son una mezcla brutal de dulce y salado.

    Trucos rápidos para que queden de lujo

    • No amontones las empanadillas: mejor hacerlas en dos tandas.
    • Si las quieres extra crujientes, añade 1–2 minutos más, vigilando que no se pasen.
    • Se pueden hacer congeladas, solo tienes que sumar unos 3–4 minutos al tiempo total.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Tiempo de cocción: 10 minutos
    Porciones: 4 personas (unas 12 empanadillas)

    Información nutricional (aprox. total):
    Calorías totales del plato completo: 1.600 kcal
    (aprox. 130 kcal por empanadilla)

    Tipo de cocina: Cocina casera / internacional
    Tipo de comida: Entrante / cena informal / picoteo

    Fáciles, rápidas y mucho más ligeras que las fritas, estas empanadillas en freidora de aire Cosori son de esas recetas que acabas repitiendo más veces de las que pensabas.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas