Trinxat con Thermomix: receta tradicional catalana

Hay platos que no necesitan presentación. El trinxat es uno de ellos. Si has estado alguna vez en la Cerdanya o en cualquier rincón del Pirineo catalán en invierno, seguro que lo has visto en la carta: sencillo, contundente y reconfortante. Col, patata y panceta. Nada más. Y, al mismo tiempo, todo.

Lo bonito de esta receta es que nace de la cocina humilde, de aprovechar lo que había en casa cuando el frío apretaba. Pero hoy podemos prepararlo sin pasar horas pendientes del fuego gracias a la Thermomix. Y no, no pierde autenticidad por ello. Solo gana comodidad.

Si ya utilizas tu robot para recetas como las Croquetas de salmón Thermomix, sabes perfectamente que el resultado puede ser igual de casero que el tradicional. Aquí ocurre lo mismo: el sabor de siempre, pero con menos complicaciones.

Ingredientes para 4 personas

1 col verde hermosa (unos 800 gramos aproximadamente)

500 g de patatas

150 g de panceta en tiras o dados

3 dientes de ajo

40 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra opcional

Paso a paso con Thermomix

Lava bien la col, quita las hojas exteriores más duras y córtala en trozos manejables. Pela las patatas y trocéalas en dados similares para que todo se cocine por igual. Coloca ambas cosas en el vaso de la Thermomix y añade unos 500 ml de agua con una pizca de sal. Programa 25 minutos a 100°C, giro inverso y velocidad cuchara. No hace falta hacer nada más que esperar. Mientras tanto, puedes ir recogiendo la cocina o simplemente tomarte un respiro. Cuando termine la cocción, este paso es importante: escurre muy bien el agua. De verdad, muy bien. Si queda líquido, el trinxat puede quedar demasiado blando. Puedes usar el cestillo o el varoma para ayudarte. Este detalle marca la diferencia. Con el vaso limpio y seco, añade el aceite y los ajos. Tritura 5 segundos en velocidad 5 para picarlos. Baja los restos y sofríe durante 5 minutos a 120°C, velocidad 1. El olor que empieza a salir ya promete. Incorpora la panceta y programa 7 minutos más a 120°C, giro inverso y velocidad cuchara. La idea es que quede dorada y ligeramente crujiente. Ese contraste después es maravilloso. Vuelve a añadir la col y la patata ya escurridas. Mezcla durante 10 segundos en velocidad 4 con giro inverso. Aquí no buscamos una crema ni un puré fino. El trinxat tiene que tener textura, cierta irregularidad, que se note que hay ingredientes reales.

El toque final que cambia todo

Vierte la mezcla en una sartén amplia con un poco de aceite. Extiéndela como si fuera una tortilla gruesa y cocina a fuego medio hasta que se forme una capa dorada por debajo. Luego dale la vuelta con ayuda de un plato grande y dora el otro lado.

Esa costra crujiente por fuera y el interior suave por dentro es lo que convierte un plato sencillo en algo memorable. Es ese momento en el que dices: vale, ahora sí.

Pequeños trucos que elevan el resultado

Si encuentras col de invierno, mejor. Tiene más sabor y aguanta mejor la cocción.

No tritures demasiado la mezcla. La gracia está en la textura rústica.

Puedes añadir butifarra negra desmenuzada junto a la panceta si quieres intensificar el sabor.

Y si estás montando un menú completo, el trinxat combina genial con algo más ligero antes, como una Crema de brócoli Thermomix. Equilibrio perfecto entre suave y contundente.

¿Te apetece rematar con algo casero también en el postre? Preparar lácteos en casa es más fácil de lo que parece. Puedes animarte siguiendo esta guía sobre Cómo hacer yogur con Thermomix. Así tienes un menú completo hecho prácticamente sin salir del robot.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional (por ración aproximada): entre 420 y 480 calorías

Tipo de cocina: Cocina catalana tradicional

Tipo de comida: Plato principal