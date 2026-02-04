Tarta con forma de corazón fácil y rápida para San Valentín
Receta fácil de tarta con forma de corazón perfecta para San Valentín, rápida de hacer y muy vistosa.
San Valentín es la excusa perfecta para cocinar algo especial sin complicarse demasiado. No hace falta ser pastelero profesional ni pasar horas en la cocina para sorprender. Esta tarta con forma de corazón, fácil y rápida, está pensada justo para eso: quedar bien, disfrutar del proceso y terminar con un postre bonito, rico y muy resultón.
Es ideal como broche final de una velada especial o como protagonista dulce de una Cena romántica San Valentín. Además, utiliza ingredientes sencillos y un método práctico que no requiere moldes raros ni técnicas complicadas.
Una idea sencilla con efecto “wow”
La clave de esta tarta está en su forma. Para conseguir el corazón no necesitas un molde específico: basta con un molde redondo y uno cuadrado del mismo tamaño. Al unir las piezas de forma estratégica, el resultado es un corazón perfecto. Este truco hace que la receta sea accesible para cualquiera.
La base puede ser un bizcocho clásico de chocolate, aunque también funciona con vainilla o incluso red velvet si quieres darle un toque más especial. El relleno y la cobertura son totalmente personalizables, pero una crema suave y un acabado brillante suelen ser los favoritos en San Valentín.
Si buscas inspiración para otras versiones más elaboradas, puedes echar un vistazo a esta Tarta de San Valentín, perfecta para quienes quieren subir un nivel más.
Ingredientes básicos
Para el bizcocho:
-
3 huevos
-
120 g de azúcar
-
120 g de harina
-
1 cucharadita de levadura química
-
30 g de cacao en polvo
-
100 ml de leche
-
100 ml de aceite suave
Para el relleno y la cobertura:
-
200 ml de nata para montar
-
2 cucharadas de azúcar glas
-
Fresas, frambuesas o chocolate para decorar
Paso a paso rápido
- Comienza batiendo a consciencia los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y esponjosa. Añade el aceite y la leche poco a poco, sin dejar de batir. Incorpora la harina, la levadura y el cacao tamizados, mezclando con movimientos suaves.
- Reparte la masa entre un molde redondo y uno cuadrado previamente engrasados. Hornea a 180 ºC durante unos 30 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Deja enfriar completamente.
- Una vez fríos, corta el bizcocho redondo por la mitad y coloca cada semicírculo en dos lados opuestos del bizcocho cuadrado. Así se forma el corazón. Monta la nata con el azúcar glas y cubre toda la tarta. Decora al gusto con fruta, chocolate o sprinkles.
Un postre perfecto para compartir
Esta tarta no solo entra por los ojos, también es ligera y equilibrada para cerrar una comida especial sin resultar pesada. Funciona muy bien como colofón de una cena romántica, pero también como merienda especial o sorpresa dulce.
Si quieres completar el menú con más ideas, te recomendamos explorar estos Postres para el Día de los Enamorados, donde encontrarás opciones rápidas, románticas y fáciles de adaptar.
Consejos para que quede perfecta
-
Asegúrate de que los bizcochos estén bien fríos antes de montar la tarta.
-
Usa una espátula para alisar la nata y conseguir un acabado limpio.
-
Añade un toque de color con frutas rojas: refuerzan el tema de San Valentín.
-
Si quieres reducir calorías, puedes usar nata vegetal ligera o yogur griego endulzado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 50 minutos (más enfriado)
Porciones: 8 raciones
Información nutricional: aproximadamente 2.200 calorías en total (unas 275 calorías por porción)
Tipo de cocina: Repostería casera
Tipo de comida: Postre