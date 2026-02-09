Galletas de San Valentín en Thermomix: recetas fáciles y románticas paso a paso

Preparar galletas de San Valentín en Thermomix es una forma deliciosa y muy personal de celebrar el amor. Con esta guía encontrarás ideas sencillas, resultados espectaculares y ese toque casero que siempre enamora. Además, combinan de maravilla con un Menu cena romantica de San Valentín o como broche dulce tras algunos Postres para el Día de los Enamorados.

Por qué hacer galletas de San Valentín con Thermomix

La Thermomix facilita muchísimo el proceso: mezcla homogénea, tiempos controlados y menos esfuerzo. Esto permite centrarse en lo creativo —formas, sabores y decoración— sin preocuparse por errores técnicos. Además, es ideal si quieres preparar varias tandas para regalar o acompañar unos Aperitivos fáciles para San Valentín en una velada especial.

Otra ventaja es la consistencia: todas las galletas salen iguales, con una textura perfecta, algo clave cuando se trata de repostería decorativa.

Ingredientes clave para galletas de San Valentín

Aunque cada receta tiene su personalidad, hay ingredientes básicos que no fallan:

Harina de trigo (mejor de repostería)

Mantequilla a temperatura ambiente

Azúcar (blanco, moreno o glas según la receta)

Huevo o yema para dar estructura

Aromas: vainilla, ralladura de limón o naranja

Chocolate, cacao puro o frutos secos para variar sabores

Con estos básicos puedes crear infinidad de combinaciones románticas.

Recetas fáciles de galletas de San Valentín con Thermomix

Galletas de corazón clásicas

Pon en el vaso 120 g de azúcar y pulveriza 10 seg/vel 10. Añade 200 g de mantequilla y mezcla 20 seg/vel 3. Incorpora un huevo y 400 g de harina, mezcla 30 seg/vel 4. Reposa la masa, estira, corta en forma de corazón y hornea 12 minutos a 180 ºC.

Galletas de chocolate y almendra

Sigue la base anterior, sustituyendo 50 g de harina por cacao puro y añadiendo 50 g de almendra molida. El resultado es intenso y perfecto para amantes del chocolate.

Galletas de vainilla decoradas

Añade una cucharadita de esencia de vainilla a la masa básica. Una vez horneadas y frías, decora con glasa real teñida en tonos rosas y rojos para un acabado romántico.

Galletas rellenas de mermelada

Prepara dos galletas finas, haz un pequeño hueco en una de ellas antes de hornear. Tras el horneado, rellena con mermelada de fresa o frambuesa y tapa con la otra.

Galletas con chispas de chocolate

Incorpora 100 g de chips de chocolate a la masa al final del amasado. Son sencillas, irresistibles y siempre triunfan.

Consejos para decorar y presentar galletas de San Valentín

Usa cortadores de corazón o letras para personalizar mensajes.

El chocolate fundido es perfecto para escribir palabras de amor.

Preséntalas en cajas bonitas, con papel vegetal y un lazo rojo.

Acompáñalas con una nota escrita a mano: el detalle marca la diferencia.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos + horneado

Porciones: 20–25 galletas

Información nutricional: aprox. 90–110 kcal por galleta (unas 2.200 kcal en total la receta básica)

Tipo de cocina: Repostería casera

Tipo de comida: Postre / Dulce festivo

Estas galletas de San Valentín en Thermomix no solo saben bien: cuentan una historia hecha con cariño, mantequilla y un poquito de magia