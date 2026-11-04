Los chefs españoles coinciden: «Es la cena más rápida y saludable si no te quieres complicar demasiado»

Su preparación no precisa de tiempo, solo unos minutos La tortilla integral rellena de huevo, jamón cocido, tomate, aguacate y mozzarella es una alternativa práctica La clave está en elegir una base que aporte energía y combinarla con proteínas, verduras y grasas saludables

Las ideas para preparar la cena parecen haberse agotado, pero por suerte contar con una receta sencilla, rápida y nutritiva puede convertirse en un auténtico salvavidas. La tortilla integral rellena de huevo, jamón cocido, tomate, aguacate y mozzarella es una alternativa práctica para resolver esa última comida del día sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Su preparación no precisa de tiempo, solo unos minutos y permite combinar ingredientes de distintos grupos alimentarios en un mismo plato. Además, admite variaciones según los gustos personales y los alimentos disponibles en la nevera.

La propuesta, compartida por Álex Gozoyas, demuestra que comer bien no tiene por qué ser complicado. La clave está en elegir una base que aporte energía y combinarla con proteínas, verduras y grasas saludables para conseguir una preparación más completa y saciante. En este sentido, la tortilla de trigo integral ofrece una alternativa interesante a las versiones elaboradas con harinas refinadas, especialmente cuando se acompaña de alimentos como el aguacate, el tomate o las espinacas. La nutricionista Eli Vicci también propone enriquecer las tortillas con fibra, proteínas y diferentes ingredientes para evitar que las cenas resulten monótonas y poco satisfactorias.

¿Cómo preparar una tortilla integral rellena para cenar?

Para elaborar esta receta se necesitan pocos ingredientes, fáciles de encontrar en cualquier supermercado. La combinación original incluye una tortilla de trigo integral, un huevo, jamón cocido, tomate, aguacate y queso mozzarella. También se puede utilizar una pequeña cantidad de aceite de oliva para cocinar.

El procedimiento es muy sencillo. Primero, se bate el huevo y se vierte en una sartén ligeramente engrasada. Antes de que termine de cuajarse, se coloca la tortilla integral encima, de manera que ambos ingredientes queden unidos. Después, se da la vuelta a la preparación con cuidado y se distribuyen sobre la superficie los ingredientes del relleno.

Se añade el jamón cocido, unas rodajas de tomate, aguacate y mozzarella. A continuación, se dobla la tortilla sobre sí misma y se deja cocinar unos minutos más, hasta que quede dorada por ambos lados y el queso comience a fundirse. El resultado es una cena caliente, sabrosa y fácil de transportar, que también puede prepararse como comida rápida para llevar.

¿Por qué la tortilla de trigo integral es una buena base?

Las tortillas de harina pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Es un alimento que aporta carbohidratos, necesarios para obtener energía, y pueden proporcionar fibra, calcio y hierro, dependiendo de su composición y del proceso de enriquecimiento de la harina.

Sin embargo, para aprovechar mejor sus posibilidades nutricionales conviene prestar atención al tipo de tortilla que se compra. Elegir una versión integral permite incorporar más fibra que con determinadas alternativas elaboradas con harina refinada.

También resulta conveniente revisar el etiquetado para comprobar la proporción de harina integral y evitar productos con cantidades elevadas de sal, azúcares añadidos o grasas poco saludables.

La combinación con alimentos ricos en proteínas, verduras y grasas insaturadas mejora el equilibrio de la preparación. Por eso, el huevo, el jamón cocido, el tomate y el aguacate cumplen funciones complementarias dentro de esta cena.

La fibra, un ingrediente importante para aumentar la saciedad

Uno de los consejos de Eli Vicci consiste en incorporar una fuente de fibra a las tortillas. La nutricionista propone utilizar rúcula o espinacas frescas para aumentar el volumen del plato y conseguir una preparación más saciante. También pueden añadirse otras verduras, como calabacín, zanahoria o pimiento.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) destaca que la fibra es fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo. Este nutriente se encuentra principalmente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

«Entre sus beneficios figuran la prevención del estreñimiento, la regulación de la glucosa en sangre y la contribución al control del colesterol», mencionan los especialistas.

Además, como el organismo no digiere la fibra, esta se desplaza lentamente por el aparato digestivo y puede prolongar la sensación de saciedad. Por eso, incorporar vegetales y cereales integrales a las comidas es una estrategia interesante para mejorar su composición.

¿Cómo personalizar la receta sin renunciar al sabor?

La versatilidad es otra de las ventajas de esta propuesta. Eli Vicci recomienda añadir ingredientes que aporten diferentes nutrientes y, sobre todo, permitan disfrutar de la comida. Entre sus sugerencias aparecen el parmesano, el aguacate, el tomate, el orégano y las hojas verdes.

También es posible modificar la fuente de proteínas según las necesidades y preferencias personales. El queso fresco, el salmón ahumado o el jamón cocido con un alto porcentaje de carne son algunas alternativas. Para quienes prefieren opciones vegetales, las legumbres pueden convertirse en un relleno interesante.

El tomate, además de aportar frescura y sabor, contribuye con vitamina C. El aguacate, por su parte, proporciona grasas insaturadas, mientras que la mozzarella añade proteínas y calcio. «La combinación permite jugar con distintas texturas y sabores sin necesidad de repetir siempre la misma cena», concluye la profesional.