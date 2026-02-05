Bizcocho con yogur griego: receta esponjosa y muy fácil

Hay recetas que no necesitan presentación, y este bizcocho con yogur griego muy esponjoso y jugoso es una de ellas. Es de esos que haces “porque sí” y, cuando te das cuenta, ya no queda ni una miga. El yogur griego es el gran protagonista. No solo aporta sabor, sino que hace que el bizcocho quede tierno, húmedo y con una textura que aguanta bien varios días sin secarse. Es justo ese punto que marca la diferencia entre un bizcocho normal y uno que apetece repetir una y otra vez.

Ingredientes sencillos, resultado espectacular

Para esta receta no necesitas nada raro ni técnicas complicadas. Yogur griego natural, huevos, azúcar, aceite suave, harina de trigo, levadura química y una pizca de sal. Con esto ya tienes la base perfecta. El yogur griego aporta cremosidad y grasa natural, lo que hace que el interior quede jugoso incluso al día siguiente.

Mira otras ideas, como este Bizcocho de avena , ideal si quieres un toque más rústico, o el clásico Bizcocho casero de nata , que también destaca por su suavidad.

Manos a la obra, sin estrés

Empieza precalentando el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Este paso es básico, pero importante. Mientras tanto, en un bol amplio, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vea más clara y aireada. No hace falta batir como si no hubiera un mañana, pero sí lo justo para que coja volumen.

Añade el yogur griego y mezcla con calma. Luego incorpora el aceite poco a poco, sin dejar de remover. Verás cómo la masa va quedando más homogénea y brillante. En otro recipiente, tamiza la harina junto con la levadura y la sal, y añádelo todo a la mezcla anterior con movimientos suaves y envolventes. Aquí el truco es no batir de más: lo justo para que no queden grumos.

Si te apetece darle un toque extra, este es el momento perfecto para añadir ralladura de limón, naranja o unas gotas de vainilla. Son pequeños detalles que marcan la diferencia.

Al horno y a disfrutar del olor

Engrasa un molde y vierte la masa. Dale un par de golpecitos suaves contra la encimera para eliminar burbujas grandes. Mete el molde en el horno y hornea durante unos 35-40 minutos. Cada horno es un mundo, así que vigila a partir de los 30 minutos.

Para saber si está listo, el clásico palillo sigue siendo el mejor aliado: si sale limpio, el bizcocho está perfecto. Sácalo del horno y deja que repose unos minutos antes de desmoldar. Este pequeño descanso ayuda a que mantenga su forma y no se rompa.

Textura esponjosa que engancha

Una vez frío, al cortarlo notarás esa miga suave y jugosa que solo se consigue con yogur griego. No es seco, no es pesado, y tampoco empalaga. Para desayunar mira este Bizcocho de avena y yogur, perfecto desayuno saludable ,adaptando parte de la harina por avena molida.

Variaciones para no aburrirse

Este bizcocho es una base perfecta para improvisar. Puedes añadir pepitas de chocolate, frutos secos picados, manzana en dados pequeños o incluso un toque de canela. También funciona muy bien reduciendo un poco el azúcar si lo prefieres menos dulce.

Otra idea sencilla es abrirlo por la mitad y rellenarlo con mermelada, crema de yogur o un poco de chocolate fundido. Sin complicarte demasiado, puedes convertirlo en un bizcocho más especial para una ocasión concreta.

Cómo conservarlo bien

Gracias al yogur griego, este bizcocho se conserva estupendamente durante 3 o 4 días si lo guardas en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Aguanta tierno y jugoso sin problema. También puedes congelarlo en porciones y sacarlas cuando te apetezca algo casero.

En resumen, este bizcocho con yogur griego muy esponjoso y jugoso es un básico que nunca falla. Fácil, adaptable y con ese punto casero que siempre apetece. Una receta de las que se quedan contigo y vuelves a hacer sin pensarlo demasiado. Porque cuando algo funciona, mejor no tocarlo.