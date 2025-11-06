Sopa de ajo de Karlos Arguiñano: tradicional y reconfortante

La sopa de ajo, o sopa castellana, es uno de esos platos que transmiten hogar, sencillez y calidez desde la primera cucharada. Fiel a su estilo, Karlos Arguiñano demuestra que no hacen falta ingredientes costosos para lograr un resultado delicioso. Con apenas pan, ajo, pimentón y un buen caldo, consigue un plato humilde y lleno de sabor, capaz de reconfortar el cuerpo en los días fríos. Esta receta mantiene la esencia de la cocina tradicional española: aprovechar lo que se tiene, cocinar con paciencia y disfrutar del momento.

Ingredientes

Para cuatro personas:

8 dientes de ajo

150 g de pan del día anterior (preferiblemente pan rústico o de hogaza)

1 cucharada de pimentón dulce (mejor si es de La Vera)

1,2 litros de caldo de pollo o de verduras

4 huevos

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida (opcional)

Perejil fresco picado para decorar

Modo de preparación

Preparar los ingredientes

Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas finas. Corta el pan en rodajas o en cubos pequeños. Si está un poco duro, mucho mejor: así absorberá el caldo sin deshacerse enseguida. Dorar los ajos

En una cazuela amplia, calienta el aceite a fuego medio. Añade los ajos laminados y deja que se doren poco a poco. Es importante vigilarlos para que no se quemen, ya que un ajo quemado puede arruinar el sabor. El aroma del ajo dorado será la base de esta sopa. Añadir el pimentón

Cuando los ajos estén listos, aparta un instante la cazuela del fuego y añade el pimentón. Remueve bien para que se mezcle con el aceite sin quemarse. Este paso es clave: así se mantiene su sabor ahumado y dulce. Incorporar el pan y el caldo

Añade el pan y remueve para que se impregne con el aceite, el ajo y el pimentón. Después, vierte el caldo caliente poco a poco mientras mezclas. Deja cocer unos quince minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Verás que el pan se va deshaciendo y la sopa adquiere una textura espesa y uniforme. Rectifica la sal del conjunto. Cocer los huevos

Cuando la sopa esté lista, casca los huevos directamente sobre la superficie, sin remover. Tapa la cazuela y deja que se escalfen tres o cuatro minutos, hasta que las claras estén cuajadas y las yemas sigan tiernas. Si prefieres una sopa más ligera, bate los huevos y añádelos en forma de hilo, removiendo suavemente para formar hebras. Probar y servir

Prueba la sopa y corrige el punto de sal o pimienta. Sirve enseguida, bien caliente, en cazuelas individuales. Espolvorea un poco de perejil fresco para darle un toque de color y aroma.

Un plato ideal para el invierno o para cualquier día en que se busque una comida que reconforte, esta sopa se ha ganado un lugar especial en la mesa y en el corazón de quienes la prueban.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 porciones

Información nutricional: Aproximadamente 220 kcal por ración. Rica en proteínas, baja en grasa y con un buen aporte de fibra y antioxidantes.

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Sopa caliente / Primer plato