Magdalenas en airfryer Cosori: receta fácil y esponjosa

Hacer magdalenas en airfryer Cosori es una de esas pequeñas alegrías que te arreglan el día. Te levantas con antojo de algo casero, miras el reloj, ves que no tienes tiempo para encender el horno… y ahí entra la freidora de aire al rescate. En pocos minutos tienes unas magdalenas altas, tiernas y con ese olor que convierte la cocina en un lugar mejor.

Lo bueno de la airfryer Cosori es que reparte el calor de forma bastante uniforme. Eso se nota muchísimo en recetas de repostería: las magdalenas suben bien, no se quedan crudas por dentro y no se secan por fuera. El resultado es una miga suave, aireada y muy agradable, perfecta tanto para desayunos tranquilos como para meriendas improvisadas.

Ingredientes de siempre, sin complicarse

Ingredientes muy sencillos: huevos, azúcar, aceite suave o mantequilla derretida, leche o yogur, harina de trigo, levadura química, una pizca de sal y algo de aroma, como ralladura de limón o vainilla. Con eso ya tienes la base perfecta para unas magdalenas caseras que funcionan siempre.

Esta masa recuerda mucho a las recetas de toda la vida, como las Magdalenas caseras clásicas, esas que no fallan y que saben exactamente a lo que esperas cuando piensas en magdalenas de casa. La diferencia está en el método de cocción, más rápido y práctico.

Preparar la masa sin prisas

Empieza batiendo los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y algo espumosa. No hace falta que te pases, pero sí que coja aire. Añade el aceite poco a poco y sigue mezclando. Después incorpora la leche o el yogur y el aroma que hayas elegido.

En otro bol, mezcla la harina con la levadura y la sal. Tamízalo si quieres una textura aún más fina. Añade estos ingredientes secos a la mezcla líquida en varias tandas, removiendo con suavidad. Aquí es importante no batir en exceso: cuanto menos maltrates la masa, más esponjosas quedarán las magdalenas.

Un truco sencillo pero efectivo es dejar reposar la masa entre 15 y 20 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que la levadura actúe mejor y se note luego en el volumen.

Preparar la airfryer Cosori

Coloca cápsulas de papel dentro de moldes rígidos aptos para freidora de aire. Esto es importante, porque si usas solo papel, las magdalenas pueden perder forma. Rellena cada molde hasta unas tres cuartas partes; si te pasas, luego se desbordan.

Precalienta la airfryer Cosori a 170 ºC durante unos 3-5 minutos. Este paso ayuda a que la masa empiece a subir desde el primer momento. Coloca los moldes en la cesta, dejando espacio entre ellos para que el aire caliente circule bien.

Tiempo y temperatura que funcionan

Las magdalenas en airfryer Cosori se hacen normalmente a 170 ºC durante 10-12 minutos. A partir del minuto 9 conviene vigilarlas. Cada modelo y cada cocina son diferentes, así que mejor echar un vistazo que confiarse.

Sabrás que están listas cuando estén doradas y, al pinchar con un palillo, este salga limpio. Si ves que se doran demasiado rápido por arriba, puedes bajar ligeramente la temperatura o cubrirlas de forma suave con papel de aluminio los últimos minutos.

Trucos para que suban bonitas

Uno de los trucos más sencillos es no abrir la cesta durante los primeros minutos de cocción. Ese golpe de aire frío puede hacer que bajen. También ayuda el contraste entre la masa reposada y la airfryer bien caliente.

Si te gusta ese toque crujiente por encima, espolvorea un poco de azúcar antes de cocerlas. Se forma una costra ligera que queda genial. Son detalles pequeños, pero marcan diferencia.